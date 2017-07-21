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Генерал США Годжес назвав російські навчання "троянським конем"

  • Голос Америки
Бен Годжес

Російські військові навчання, заплановані на вересень, можуть виявитись «троянським конем» - все військове устаткування, завезене до Білорусі, може там і залишитись. Це хвилює союзників США в Східній Європі та Україну, зазначив в коментарі Reuters командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант США Бен Годжес.

Російські навчання можуть об’єднувати більше 100 000 військових і включати найбільше з 2013 року навчання з ядерною зброєю
переконані деякі країни-члени НАТО, повідомляє Reuters

"Є занепокоєння, що це – "Троянський кінь". Вони кажуть: "ми просто проводимо навчання», а потім раптово вони пересувають всіх цих людей та можливості", - зазначив Годжес.

Росія відкидає ці звинувачення. "Штучна буффонада навколо планових навчань "Запад-2017" спрямована на виправдання різкої активізації блоку НАТО по периметру російської території", - прокоментував заяву Годжеса заступник міністра закордонних справ Росії Карасін, повідомляє Reuters.

Ми хочемо уникнути будь-чого, що можна сприйняти як провокацію
Генерал Бен Годжес

Годжес запевнив, що Сполучені Штати та союзники були дуже відкриті стосовно кількості військових навчань, які проводились в Східній Європі цього літа, але не ясно чи Москва дотримуватиметься "Віденського документу" - угоди часів «холодної війни», який вимагає наявності спостерігачів на навчаннях за участі більше 130 00 військових.

Читайте докладніше: Наступні цілі Путіна: Білорусь та кордон України і Молдови - експерт США

Деякі з країн-членів НАТО переконані, що російські навчання можуть об’єднувати більше 100 000 військових і включати найбільше з 2013 року навчання з ядерною зброєю, повідомляє Reuters.

Росія, в свою чергу, запевнила, що вона запросить спостерігачів, якщо навчання перевищать 130 00 військових.

Генерал Бен Годжес
Генерал Бен Годжес

Годжес повідомив, що НАТО дотримуватиметься звичайної ротації протягом російських військових навчань, проводячи попередньо заплановані навчання в Швеції, Польщі та Україні.

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Єдиний додаткових захід, запланований на цей час, заявляє Ходжес, це розміщення трьох рот з 120 десантників в Естонії, Латвії та Литві для навчань нижчого рівня.

«Ми хочемо уникнути будь-чого, що можна сприйняти як провокацію», - сказав Ходжес.

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Час-Time: США повинні продовжувати політику санкцій проти Росії поки та не забере свої війська з України та Грузії – сенатор Коттон
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