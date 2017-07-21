Генерал США Годжес назвав російські навчання "троянським конем"

Російські військові навчання, заплановані на вересень, можуть виявитись «троянським конем» - все військове устаткування, завезене до Білорусі, може там і залишитись. Це хвилює союзників США в Східній Європі та Україну, зазначив в коментарі Reuters командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант США Бен Годжес.

Російські навчання можуть об’єднувати більше 100 000 військових і включати найбільше з 2013 року навчання з ядерною зброєю

"Є занепокоєння, що це – "Троянський кінь". Вони кажуть: "ми просто проводимо навчання», а потім раптово вони пересувають всіх цих людей та можливості", - зазначив Годжес.

Росія відкидає ці звинувачення. "Штучна буффонада навколо планових навчань "Запад-2017" спрямована на виправдання різкої активізації блоку НАТО по периметру російської території", - прокоментував заяву Годжеса заступник міністра закордонних справ Росії Карасін, повідомляє Reuters.

Ми хочемо уникнути будь-чого, що можна сприйняти як провокацію

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Годжес запевнив, що Сполучені Штати та союзники були дуже відкриті стосовно кількості військових навчань, які проводились в Східній Європі цього літа, але не ясно чи Москва дотримуватиметься "Віденського документу" - угоди часів «холодної війни», який вимагає наявності спостерігачів на навчаннях за участі більше 130 00 військових.

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Деякі з країн-членів НАТО переконані, що російські навчання можуть об’єднувати більше 100 000 військових і включати найбільше з 2013 року навчання з ядерною зброєю, повідомляє Reuters.

Росія, в свою чергу, запевнила, що вона запросить спостерігачів, якщо навчання перевищать 130 00 військових.

Годжес повідомив, що НАТО дотримуватиметься звичайної ротації протягом російських військових навчань, проводячи попередньо заплановані навчання в Швеції, Польщі та Україні.

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Єдиний додаткових захід, запланований на цей час, заявляє Ходжес, це розміщення трьох рот з 120 десантників в Естонії, Латвії та Литві для навчань нижчого рівня.

«Ми хочемо уникнути будь-чого, що можна сприйняти як провокацію», - сказав Ходжес.

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