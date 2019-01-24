Незадоволення американців роботою Трампа на рекордному рівні – опитування

Рейтинги незадоволення американців роботою Дональда Трампа на посаді президента США зросли до рекордного рівня, згідно з новим опитуванням.

57% опитаних не схвалюють те, як президент виконує свої обов’язки, в той час як 40% схвалюють. Крім того, 54% виборців звинувачують Трампа і республіканців у найтривалішому в історії США частковому закритті уряду. Лише 35% звинувачують демократів у Конгресі.

У США вже понад місяць частково не працює уряд. Причиною є незгода Трампа з Демократичною партією США щодо фінансування побудови муру вздовж південного кордону країни. Демократична партія, яка має більшість у Палаті представників Конгресу, відмовляється закладати фінансування муру до урядового бюджету, а Трамп наполягає на цьому як на обов'язковій умові підтримки проекту бюджету, у тому числі республіканською більшістю у Сенаті США.

Опитування проводилося позапартійною компанією Morning Consult для видання Politico 18-22 січня серед майже двох тисяч зареєстрованих виборців.

Виборців також запитували про їхнє ставлення до побудови стіни на кордоні з Мексикою. За результатами, 43% підтримують ідею, 49% не схвалюють. Також 57% вірять, що Росія може мати компрометуючий матеріал на президента США, 31% не схильні так думати.

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