Трамп сказав прес-секретарці Білого дому не витрачати зусиль на пресу

Президент США Дональд Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter, що не бачить необхідності у проведенні медіа-брифінгів у Білому домі, бо американці дістають інформацію про позицію адміністрації і без цього.

Як повідомляють ЗМІ, останній брифінг для ЗМІ у Білому домі відбувся 18-го грудня минулого року.

Заява президента США очевидно стала реакцією на незадоволення у ЗМІ з приводу відсутності брифінгів у Білому домі протягом тривалого періоду.

Більшість все одно не висвітлює нас справедливо і через це заслужили ярлик "фейкові новини"

При цьому Дональд Трамп заявив, що журналісти буцімто несправедливо ставляться до речниці Білого дому Сари Сандерс.

"Причина, через яку Сара Сандерс більше не піднімається на "подіум", полягає у тому, що ЗМІ дуже грубо на неточно висвітлюють її, зокрема окремі представники ЗМІ. Я сказав їй не витрачати зусиль, люди отримують інформацію і без цього! Більшість все одно не висвітлює нас справедливо і через це заслужили ярлик "фейкові новини"", - відзначив Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Попри відсутність брифінгів, Трамп - відзначає Асоціація репортерів, акредитованих у Білому домі - є одним із найбільш доступних для ЗМІ президентів США за кількість коментарів та інтерв'ю, які він дає медіа.

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