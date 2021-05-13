Дипломати США в Україні спілкувались з посадовцями про підтримку релігійних меншин, зростання випадків антисемітизму - доповідь Держдепу

Американські дипломати в Україні, включно з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін, спілкувались з посадовцями Офісу президента України, міністерств та членами парламенту щодо важливості справедливого та прозорого ставлення до релігійних груп після заснування ПЦУ, захисту об'єктів релігійної спадщини, підтримки релігійних меншин, та протидії проявам антисемітизму, які зростають. На це вказує доповідь ​Державного департаменту США щодо свободи віросповідання.

"Офіційні представники посольства продовжили закликати уряд та релігійних лідерів практикувати толерантність, стриманість та взаєморозуміння, щоб гарантувати повагу до релігійних свобод та преференцій кожної особи", - відзначається у доповіді.

Документ вказує, що в Україні Свідки Єгови заявляли про безкарні напади на їх послідовників та затримання членів буцімто за ухиляння від призову.

Держдеп нездатний незалежно пітдвердити всю інформацію, яка міститься у доповідях

За звітний період, вказує доповідь, заявлялось про намагання уряду балансувати напруженість між Православною церквою України та Українською православною церквою Московського патріархату, які змагаються за прихожан та парафії. Доповідь також наводить повідомлення ЗМІ про те, що Росія продовжувала використовувати дезінформацію для поглиблення конфлікту між двома церквами.

"Незалежна "Група моніторингу прав національних меншин" повідомила про 4 задокументовані насильницькі випадки антисемітизму протягом року, порівняно з жодним з 2016-го року. Знову були повідомлення проти вандалізм щодо християнських монументів, меморіалів жертвам Голокосту, синагог, та єврейських кладовищ; та храмів Свідків Єгови", - відзначає доповідь.

Як вказує доповідь, американські дипломати в Україні закликали релігійні групи мирно, за допомогою діалогу з урядовцями вирішувати суперечки щодо майна.

"Офіційні представники посольства продовжили зустрічі з внутрішньо переміщеними мусульманами та іншими релігійними меншинами із Криму, щоб обговорити їх нездатність сповідувати їхню релігію в окупованому Росією Криму. У серпні офіційні представники посольства зустрілись з митрополитом Климентом та обговорили тиск на церкву у Криму", - йдеться у доповіді.

Як відзначили журналісти "Радіо Свобода", звіт Держдепу США також вказує на те, що на території ОРДЛО, підконтрольній підтримуваним Москвою угрупованням «ДНР» і «ЛНР» релігійні групи, які не схвалені Росією, стикаються з обмеженнями.

«За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, більшість релігійних груп, визнаних, згідно з українським законодавством, продовжували не мати можливості перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, що перешкоджають або стримують перереєстрацію. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки вони не визнавали встановлену Росією владу в «ДНР» та «ЛНР», – цитують Держдепартамент у "Радіо Свобода".

Як відзначають у Держдепі США, доповіді щодо ситуації із релігійною свободою у конкретних країнах базуються на матеріалах підготовлених посольствами США у тих країнах на основі інформації від урядовців, релігійних груп, НДО, журналістів, ЗМІ та ін.

"Державний департамент керується принципом, що вся релевантна інформація має бути представлена настільки об'єктивно, повно та чесно наскільки можливо. Між тим, мотивація та точність джерел не є однаковою, і Держдеп нездатний незалежно підтвердити всю інформацію, яка міститься у доповідях", - вказує Держдеп США.

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