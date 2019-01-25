"Путін полюбив ризикувати". Експерти відреагували на репортаж про російську участь в Венесуелі

Приватна військова компанія "Вагнер" відома тим, що вона виконувала таємні завдання Росії, тепер спрямувала військових до Венесуели, йдеться в репортажі Reuters.

Таким чином Росія прагне посилити безпеку президента Венесуели Ніколаса Мадуро, пише Reuters посилаючись на інформацію двох осіб з оточення Мадуро.

Третє джерело, наближене до російський підрядників, підтвердило Reuters дислокацію контингенту компанії в Венесуелі.

Участь російських військових підрядників в Венесуелі свідчить, що Путін полюбив ризикувати, вважає аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Ті самі підрядники бились в Україні, Сирії, Південному Судані та Центральноафриканській Республіці. Путін полюбив ризикувати", - написав Аслунд.

Путін не обмежиться участю приватних підрядників, переконаний екс-вископосадовець Пентагону Майкл Карпентер

"Я очікую, що росіяни посилять це видимою військовою присутністю також, що, можливо, включатиме далекобійні бомбардувальники", - так відреагував на репортаж Reuters Майкл Карпентер у Twitter.

"Вагнер приходить до Західної півкулі..." - написав у Twitter колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес.

США та Європа підтримали опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо, в то й час, як Росія та Китай висловлюють свою підтримку Мадуро.

Євген Шабаєв, провідник місцевого підрозділу казаків, пов'язаних з російським збройним підрядником, сказав, що чув про розміщення близько 400 російських підрядників у Венесуелі, повідомляє Reuters.

Одне з анонімних джерел в Росії, пов'язане з угрупованням "Вагнер" заявило виданню, що завдання цих підрядників пов'язане з захистом Мадуро.

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