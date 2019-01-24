Держдеп: Мадуро душив свій народ

Ми, як і венесуельці, знаємо, що тиранія нині недійсного режиму Мадуро задовго душила країну та її громадян

Державний секретар США Майк Помпео виступив із заявою на підтримку народу Венесули, у якій тривають протести проти лідера країни Ніколаса Мадуро.

Раніше США назвали легітимним тичасовим президентом Венесули Хуана Гуайдо, очільника Національної асамблеї країни. Національна асамблея країни вважає перебування Мадуро при владі незаконним. Сам Мадуро не визнає Національну асамблею Венесуели.

"США є другом Венесуели та її народу. Надто довго ми були свідками страждання венесуельців. Ми, як і венесуельці, знаємо, що тиранія нині недійсного режиму Мадуро задовго душила країну та її громадян", - йдеться у заяві.

Росія - один із провідних кредиторів Венесуели. На фоні протестів проти Мадуро у країні Володимир Путіна провів телефонну розмову із Мадуро та заявив про небезпеку зовнішнього втручання у події у цій країні.

У середу прес-секретар Кремля Пєсков заявив, що зовнішнє втручання у події у Венесуелі може бути небезпечним. А президент Росії Путін у четвер у телефонній розмові підтримав Мадуро.

У ході розмови Путін засудив "деструктивне зовнішнє втручання" у Венесуелу.

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