Син і спадкоємець засновника терористичного угрупування «Аль-Каїда» Усами бен Ладена, ймовірно, загинув у результаті операції, яка здійснювалася за підтримки США, повідомляють американські ЗМІ.

Він був одним з найгучніших голосів "Аль-Каїди", який закликав до атак на Заході та давав директиви

Офіційні посадовці на умовах анонімності підтверджують загибель Хамзи бен Ладена, якому було близько 30 років. Першим про це повідомив телеканал NBC News.

Сполучені Штати оголосили нагороду в розмірі 1 мільйон доларів за інформацію про місцезнаходження Хамзи бен Ладена.

Пізніше газета New York Times повідомила, що бен Ладена-молодшого вбили в якийсь момент протягом останніх двох років в результаті операції, в якій були певним чином задіяні американські збройні сили.

Офіційні джерела Times зазначають, що уряд поки не підтвердив інформацію про його смерть, і відмовляються надати додаткові подробиці.

"Варто наголосити: Хамза бен Ладен був атакований не лише через те, що він був сином Усами бен Ладена. Він був одним з найгучніших голосів "Аль-Каїди", який закликав до атак на Заході та давав директиви. Він, за допомогою "Аль-Каїди", позиціонував себе так, аби очолити глобальний рух джихаду", – зазначила у Твіттері директорка SITE Intelligence Group Ріта Кац.

Експертка American Enterprise Institute Катерін Зіммерманн згадує публічні виступи Хамзи. За твердженнями Зіммерманн, "емір "Аль-Каїди" Айман аль Завахірі вперше представив Хамзу бен Ладена у 2015 році. Тоді Хамза говорив про виконання плану свого батька щодо нападів на США та повалення режимів відступників".

Сполучені Штати оголосили нагороду в розмірі 1 мільйон доларів за інформацію про місцезнаходження Хамзи бен Ладена, який був поруч з батьком, коли 11 вересня 2001 року «Аль-Каїда» завдала ударів по Всесвітньому торговому центру в Нью-Йорку і по Пентагону в Вашингтоні.

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