Америка ніколи, ніколи не піддасться тиранії, – Трамп у роковини терактів 11 вересня

Президент Дональд Трамп у вівторок у Пенсильванії в промові висловив шану чоловікам та жінкам, які боролися з терористами, що захопили літак 11 вересня 2001 року, за те, що вони багатьом врятували життя. Він також назвав поле, де впав літак, пам'ятником «американській нескоримості».

Вшановуючи 17-ті роковини нападів на Світовий торговельний центр в Нью-Йорку та Пентагон у Вашингтоні, Трамп зазначив, що нація розділяє горе членів сімей, чиї близькі загинули в той день.

«Ми сумуємо разом за кожних матір і батька, сестру та брата, сина та дочку, яких вкрали у нас на вежах-близнюках, в Пентагоні і тут, на цьому полі в Пенсильванії», – сказав Трамп.

«Ми вшановуємо їхню жертву, обіцяючи ніколи не схилятися перед лицем зла і робити все, що потрібно, щоб Америка була в безпеці», - додав він.

Рейс 93, викрадений терористами, прямував до Сан-Франциско з Ньюарка, штат Нью-Джерсі. Пасажири штурмували кабіну літака намагаючись забрати контроль від викрадачів, але літак врізався у поле і запобігши тому, що мало стати іншою атакою на Вашингтон. Всього загинуло 40 пасажирів і членів екіпажу.

«Вони сіли на літак як незнайомі люди, і вони відійшли у вічність, зв'язані назавжди як справжні герої», – сказав Трамп про пасажирів та екіпаж.

«Це поле зараз є пам'ятником американській нескоримості. Цей пам'ятник тепер є посланням світу: Америка ніколи, ніколи не піддасться тиранії».

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