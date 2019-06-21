Офіційні представники з питань національної безпеки у Вашингтоні відмовляються коментувати повідомлення преси, що президент США Дональд Трамп у четвер затвердив рішення про військові удари проти Ірану, але потім відмовився від них з невідомих причин.

Згідно з New York Times та Washington Post Трамп схвалив удари по низці іранських об’єктів, зокрема по радарах та ракетних батареях.

Зараз не відомо, написала Washington Post пізно у четвер, чи Трамп просто змінив свою думку стосовно ударів, чи адміністрація змінила курс з міркувань логістики або стратегії, і що зараз не зрозуміло, чи удари будуть здійснені.

Федеральна авіаційна адміністрація у четвер увечері терміново заборонила усім літакам США використовувати певні райони повітряного простору над Перською та Оманською затоками, де Іран збив безпілотний літак американських військово-морських сил.

Дональд Трамп заявив, що Іран “припустився дуже великої помилки”, коли у Тегерані визнали, що застосували ракету над протокою Гормуз і збили розвідувальний безпілотник Global Hawk.

“Дрон очевидно був над міжнародними водами. У нас усе задокументовано. Це зафіксовано, не лише на словах”, - сказав Трамп журналістам.

У відповідь на запитання, чи ті події можуть призвести до війни з Іраном, президент відповів: “Ви побачите”.

Президент також припустив, що американський літак міг бути збитий в результаті інциденту, а не внаслідок навмисних провокативних дій за наказом іранського керівництва.

“Мені важко повірити, що це було навмисно, якщо вам хочеться знати правду, - сказав Трамп. - Я думаю, що це міг бути хтось був неконтрольований, або дурний”.

Він також підкреслив, що “було б зовсім інакше”, якби Іран збив американський літак з пілотами.

У Конгресі США пролунали застереження про загрозу збройного протистояння між США та Іраном.

“Я сказав президентові, що такі конфлікти можуть розростатися, - переповів журналістам керівник демократів у Сенаті Чак Шумер. - Ми стурбовані, що він та адміністрація можуть вкотитись у війну”.

В Тегерані заявили, що американський літальний апарат перебував у повітряному просторі Ірану і назвали це порушенням міжнародних законів.

“Ісламська республіка Іран не прагне війни, але зберігає за собою право… вживати відповідні дії”, - заявив іранський посол в ООН Маджід Раванчі.

Центральне команудвання військово-повітряних сил США, яке керує військовими польотами в тому районі назвало іранські твердження “категорично фальшивими”.

“Той напад є спробою підірвати наші можливості спостерігати за регіоном після нещодавніх загроз міжнародному мореплавству та вільній торгівлі”, - заявив представник Пентагона генерал-лейтенант Джозеф Ґуастелла.

Дивіться також: Іран зробив величезну помилку - Трамп прокоментував збиття американського дрона іранськими військовими