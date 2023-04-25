Про "Перемогу України". Такий проект резолюції зареєстрували в Конгресі США

Проект резолюції Конгресу США під назвою "Перемога України" презентували у вівторок 25 квітня. Співавторами документа виступили законодавці Палати Представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. В документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

"Палата представників підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла над вторгненням і відновила міжнародно визнані кордони від 1991 року; Також (Палата представників - ред.) вважає, що мир принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що Російська Федерація виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення", - йдеться у тексті резолюції про "Перемогу України".

За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України.

"Ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо зокрема для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього — військовий злочинець Путін має вивести свої війська. І якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ", - розповів Вілсон в ексклюзивному коментарі журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.

Вілсон переконаний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати Представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.

"У Комітеті із закордонних справ Палати Представників, ми матимемо потужну двопартійну підтримку. Зокрема завдяки чудовому лідерству голови комітету, республіканця Майкла Маккола та співголови - демократа Грегорі Мікса. Це власне те, чого Путін не хотів зробити, але зробив. Він об’єднав республіканців і демократів у цьому питанні, як ніколи раніше", - наголосив Вілсон у коментарі для Голосу Америки.

Також, за словами Вілсона законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року в Конгресі.

"Ми вирішили зробити це прямо зараз, тому що у нас нова сесія Конгресу... Ми хотіли розглянути це питання, бо дуже важливо, щоб було розуміння того, що перемога – це територіальна цілісність для народу України і фактично територіальна цілісність для народу Росії", - каже Вілсон.

На прес-конференції перед будівлею Конгресу, де презентували резолюцію, окрім законодавців, були присутні активісти, які перебувають у Вашингтоні в рамках "Українського саміту дій". Представники українських адвокаційних груп долучились до презентації резолюції.

Вперше ми матимемо офіційний документ, який говорить, що мета Сполучених Штатів допомогти Україні перемогти це вторгнення

"Сьогодні ми презентували надзвичайно важливу резолюцію, яка визначає метою політики США щодо України її перемогу. Україна має перемогти. Перемога України гарантуватиме безпеку Америки, безпеку Тайваню і тут ми захищаємо свої власні інтереси, підтримуючи Україну. Метою цієї резолюції є затвердження офіційної політики США. Вперше ми матимемо офіційний документ, який говорить, що мета Сполучених Штатів допомогти Україні перемогти це вторгнення", - наголошує Микола Мурський, директор зі зв'язків з урядом організації Razom у коментарі для журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.

Нагадаємо, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї мають проголосувати, як на рівні Палати Представників так і на рівні Сенату.