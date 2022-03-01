Республіканці у Конгресі просять Мінфін США не дати Росії отримати доступ до 17 мільярдів доларів резервів МВФ

Республіканці у Конгресі закликали Мінфін США позбавити Росію можливості здійснити конвертацію раніше отриманих спеціальних прав запозичення на загальну суму понад 17 мільярдів доларів. Ці кошти Москва отримала минулого року від Міжнародного валютного фонду відповідно до розміру її долі у капіталі фонду. Кошти мають допомогти біднішим країнам долати пандемію COVID-19. Щоб використати спеціальні права запозичення за межами МВФ країнам необхідно їх конвертувати.

Лист до глави фінансового відомства США Джанет Єллен підписали понад 40 американських законодавців.

У документі йдеться, що ідея виділити із бюджету МВФ 650 мільярдів доларів країнам з «особливими правами» у рамках валютного обміну, до яких увійшла Росія і яку підтримувала Єллен, була помилковою.

На думку авторів листа, виділення коштів Москві підірвало ефект від санкцій щодо Кремля ще до вторгнення Росії в Україну.

«Вторгнення в Україну минулого тижня яскраво демонструє, чому МВФ не слід було затверджувати в серпні 2021 року останній транш спеціальних прав запозичень на суму 650 мільярдів доларів для країн з "особливими правами", – заявили в листі законодавці.

Відразу після вторгнення Росії в Україні США та їх союзники запровадили санкції щодо Росії, зокрема – щодо державного боргу Росії та Центробанку РФ. Автори листа вимагають, щоб Міністерство фінансів домовилось з іншими країнами-членами МВФ, аби позбавити Москву можливості користуватися коштами, отриманими в МВФ.

25 лютого Україна звернулась до МВФ з проханням про фінансову підтримку у надзвичайних умовах. Міжнародний валютний фонд заявив, що розглядає варіанти, як найкраще підтримати Україну.

У статті використано матеріали Reuters, РИА Новости.