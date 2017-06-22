Республіканці в Сенаті представили свою версію законопроекту про заміну Obamacare

Спроби скасувати і замінити програму ведуться з моменту її прийняття в 2010 році





Спроби республіканців скасувати програму Obamacare і пов'язані з нею податки для забезпечених громадян, які тривали сім років, в четвер вступили у вирішальну фазу: лідери республіканців у Сенаті представили законопроект, який вони сподіваються винести на голосування, можливо, вже наступного тижня.



Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Маконнелл і його колеги кілька тижнів вели секретну роботу над законопроектом, який, як очікується, призведе до скорочення програми пільгового медичного страхування Medicaid, і зміни системи субсидування на приватне страхування для малозабезпечених громадян.



За словами республіканців, сенатський законопроект є компромісом між чинним законом та ініціативою Палати представників.



Як повідомила в середу газета The Washington Post, законопроект передбачає скасування більшості податків, за рахунок яких фінансується Obamacare, дає штатам більше свободи в плані відмови від дотримання вимог закону і позбавляє федерального фінансування програму Planned Parenthood, в рамках якої надаються послуги щодо абортів. Як випливає з проекту документа, оприлюдненого в четвер, також передбачається скоротити федеральне фінансування програми Medicaid для малозабезпечених громадян.



За словами помічників і лобістів, які ознайомилися з законопроектом, він в цілому схожий на версію, схвалену Палатою представників, однак має низку помітних відмінностей. Так, в сенатському законопроекті федеральні субсидії на страхування будуть прив'язані до доходу учасників програми, що є «істотним поліпшенням» в порівнянні з законопроектом, який був ухвалений минулого місяця Палатою представників і передбачав прив'язку виключно до віку, зазначила сенатор-республіканець від штату Мейн Сюзан Коллінз. У сенатському законопроекті скорочення фінансування Medicaid для штатів відбувається повільніше, ніж у версії Палати представників, однак в довгостроковій перспективі будуть більш значними.

Деякі з положень сенатського законопроекту можуть виявитися політичними мінами: реакція окремих сенаторів на ці пропозиції відіграє визначальну роль при вирішенні Закону про доступну медичну опіку, відомого в народі як Obamacare. Республіканці домагаються скасування цього закону з моменту його прийняття в 2010 році.



Те, що законопроект обговорювався на закритих засіданнях, обурило демократів і деяких республіканців. Макконнелл сподівається, що ініціатива набере достатньо прихильників з числа поміркованих і консервативних республіканців. За словами республіканських законодавців, буде потрібна додаткова робота, щоб набрати необхідні 50 голосів. Вирішальний голос, як очікується, віддасть віце-президент Майк Пенс. Ніхто з демократів на підтримку ініціативи голосувати навряд чи збирається.



За оцінками Бюджетного управління Конгресу, в разі прийняття версії Палати представників медичне страхування можуть втратити 23 мільйони громадян. Президент Трамп в приватній бесіді назвав пропозицію Палати представників «скупою».



Реформа системи охорони здоров'я, що стала одним з головних законодавчих досягнень екс-президента Барака Обами, вже багато років служить об'єктом нападок з боку республіканців. Однак навіть з урахуванням того, що в січні республіканці отримали контроль над обома палатами Конгресу і Білим домом, партії поки що не вдається виконати сміливу передвиборчу обіцянку скасувати і замінити Obamacare.



Вважається, що завдяки цьому закону отримати страхування змогли мільйони американців. Республіканці ж наполягають, що програма обходиться занадто дорого і вимагає занадто активної участі федерального уряду в системі охорони здоров'я. Президент Дональд Трамп зробив скасування Obamacare одним з центральних елементів своєї передвиборної програми і привітав ухвалення відповідного законопроекту в Палаті представників.



Демократи звинувачують республіканців у саботажі Obamacare і наполягають, що підготовлений ними законопроект зробить страхування недоступним для малозабезпечених верств населення, при цьому скоротивши податки для багатих громадян.

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