Сенатори-демократи оспорюють методи обговорення республіканцями нового проекту медичного страхування

Законодавці від Демократичної партії піддають критиці зусилля республіканців скасувати і замінити систему медичного страхування, відому як Obamacare. У ряді виступів, запитань і довгих промов, демократи критично оцінюють наради республіканців за закритими дверима, на яких вони обговорюють способи замінити нинішню програму. Демократи закликають до проведення відкритих слухань і надання більше часу для обміркування законопроекту перед тим, як у Сенаті відбудеться голосування.

На думку республіканських законодавців, голосування в цій справі може відбутися уже протягом наступних двох тижнів. Проблема в тому, що законопроект дотепер не був оприлюднений.

Не маючи достатньої кількості голосів, щоб розладнати плани або змінити процес, демократична меншість у Сенаті, за всіма ознаками, намагається звернути увагу на республіканські зусилля щодо спірних питань.

Результати опитувань громадської думки кажуть, що більшість американців відкидає заміну Obamacare республіканським проектом, який уже був прийнятий Палатою представників і тепер його розглядають сенатори-республіканці.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що наради республіканців за закритими дверима на тему медичного страхування дорівнюють «найбільш яскравому відходу від звичайного законодавчого процесу, який я будь-коли бачив».

«Республіканці пишуть свій законопроект про медичне страхування під прикриттям таємничості, тому що вони соромляться його», заявив Шумер. – У результаті того мільйони людей залишаться без медичного страхування, тоді як найбагатші з нас отримають податкові пільги».

Правдою є, що сенатори не зобов’язані проводити відкриті наради, але демократи вказуюь, що перед прийняттям Obamacare у 2010 році відбувалися багатоденні відкриті дебати.

Республіканські лідери Сенату хотіли б, щоб голосування у справі медичного страхування відбулося ще в липні, якщо можлво, до 4 липня, але навряд чи воно стане дійсністю з приводу суперечок між консервативними і поміркованими республіканськими законодавцями.

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