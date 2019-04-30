Ресторанна їжа зі зручністю фастфуду: історія успіху українського стартапу в Сан-Франциско

Зробити замовлення у ресторані дорогою до нього й заощадити час на приготуванні та розрахунку. Спеціальний додаток Allset українського стартапу, що пропонує харчуватись у якісних ресторанах зі швидкістю обслуговування фастфуду, завойовує американський ринок.

Користувач відкриває додаток, обирає ресторан, страви з меню і те, на яку годину хоче отримати готове замовлення.

Зараз у компанії два офіси - у Сан-Франциско та у Києві, а шлях до американського ринку компанія розпочала 10 років тому. Група студентів-міжнародників Київського національного університету об’єдналися навколо створення веб-сайтів та мобільних додатків.

Далі було 5 різноманітних онлайн-сервісів, допоки в 2015 році молоді українці не знайшли свою нішу - допомагати комфортно й швидко попоїсти для тих, у кого немає часу чекати на приготування замовлення в ресторані.

Стас Матвієнко, генеральний директор компанії, розповідає: "Я не хочу їсти з коробки. Забирати цю коробку з собою з ресторану і їсти десь на вулиці. Я хочу прийти в ресторан, щоб мені сказали: "супер, ми вас вже чекаємо, ваше замовлення вже готується". Протягом 2-3 хвилин щоб мені це принесли. Я спокійно поїв, та, оскільки я вже заплатив, то скажу лише: "дякую" і піду далі у своїх справах".

Ми можемо брати на роботу набагато талановитішу людину і на меншу зарплатню в Києві, ніж тут [у США]

Перших два роки після створення додатку команда удосконалювала систему, оскільки клієнти могли запізнюватись чи, навпаки, прийти раніше. Треба було також врахувати час приготування, адже підсмажити стейк чи нарізати салат потребує різного часу.

Наполеглива праця не була даремною. Проект зацікавив двох українських інвесторів. А коли вдалось зібрати перший мільйон доларів, стартап переїхав до США. Тут ідея привабила потужних інвесторів, і вони інвестували в проект понад вісім мільйонів доларів.

Дмитро Нікулін, працівник компанії, каже: "У нас від самого початку були такі плани: ми хотіли створити глобальний стартап, не тільки щось локальне, а щоб працювати на великому ринку і змінювати життя багатьох людей. В Америку переїхали, тому що тут найкращий ринок для цього".

В офісі у Сан-Франциско працює 9 людей, в Україні - 57, і компанія планує розширюватися, каже Матвієнко: "Ми можемо брати на роботу набагато талановитішу людину і на меншу зарплатню в Києві, ніж тут (у США, - ред.)".

Зараз стартап Allset співпрацює із двома тисячами ресторанів у США, їхня кількість постійно зростає. А додатком користується 300 тисяч людей, адже американці прагнуть всюди заощадити час. Мелорі із Сан-Франциско каже: "Я завжди запізнююсь кудись, тому дуже добре, коли вже все готове. Я одного разу чекала 45 хвилин, але це був хороший ресторан. Взагалі, я думаю, що ви точно не повинні чекати більше 15 хвилин на шматок піци".

Невдовзі компанія запустить оновлений додаток, який аналізуватиме смаки користувачів і даватиме поради. У Allset амбітні плани на майбутнє, каже співзасновниця проекту Анна Поліщук: "Ми починаємо рости як велика компанія, переростаємо з малого стартапу – з 4 людей співзасновників, які сиділи в одному будинку разом і запрошували туди американців працювати. Зараз наша мета – стати великою компанією нарівні з такими компаніями, як Uber, Postmates, DoorDash".

В Україні сервіс поки недоступний через ускладнену систему оплати.

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