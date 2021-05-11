Лотерея "зелена карта" 2022: чому адвокати радять не зволікати із перевіркою результатів та оформленням документів?

8 травня Державний департамент США оголосив результати розіграшу лотереї грін карт на 2022 рік й закликав учасників лотереї перевірити свої результати.

Українська журналістка Марія Жартовська провела практично усі святкові вихідні, намагаючись отримати результати. Першу добу після офіційного оголошення сайт був перевантажений, тому на результати довелося почекати.

Марія разом з чоловіком грала втретє. Розповідає, що вже багато разів були в США, країна їм дуже подобається. Тому три роки тому чоловік і запропонував спробувати пограти у лотерею. «І ми почали, тричі вже намагалися, але й цього року - ні. Але я прочитала, що є люди які 15 років грають, а є такі, які вперше грали та вигравали. Тут все дуже непередбачувано», - розповідає Марія.

Міграційна адвокатеса Ірина Мазур каже, що вже почала отримувати дзвінки від українців, яким, на відміну від Марії та її чоловіка, в лотереї пощастило.

З кожним роком кількість тих, хто грає та перемагає – зростає. Торік у лотерею виграло 5604 українців. Серед країн Європи Україна посіла друге місце.

"Українці багато грають, а також, як не дивно, росіяни. За підсумками розіграшу минулого року серед країн Європи найбільше переможців було з Росії", - каже Мазур.

За даними Мазур, багато українців, які вже знаходяться в Сполучених Штатах, та, наприклад, проходять процедуру отримання політичного притулку, грають в лотерею і виграють. Вони – її часті клієнти, адже саме ця категорія потребує професійної допомоги у тому, як змінити статус та отримати грінкарту. Каже: кожна справа – індивідуальна, і будь-які особисті обставини вони впливають на результат.

Українці багато грають, а також, як не дивно, росіяни

"Адже коли людина очікує на отримання політичного притулку, то сам процес очікування не дає їй юридичного статусу, їй просто дозволено залишатись у країні тимчасово, - пояснює вона. - Тому треба чітко рахувати, коли були подані документи, чи є в людини легальний статус, як вона може пройти консульський процес, адже вона не може повернутися у країну свого громадянства, бо втратить право на отримання політичного притулку".

Мазур додає: цьогорічні переможці мають розуміти, що усі міграційні процедури, зокрема, співбесіда у консульстві та отримання візи, розпочнуться не раніше 1 жовтня, коли в США стратує новий фіскальний рік.

Поки досі триває процес щодо переможців 2021-го року. Через COVID-19 вони мали багато труднощів, і частина й досі чекає на призначення співбесід, адже Консульство США у Києві відновило свою роботу лише на початку квітня, а потім знову обмежило кількість співбесід у зв’язку із новою хвилею коронавірусу.

Водночас, Мазур радить переможцям 2022 року не відкладати та заповнити усі необхідні документи для міграційного процесу зараз. І звертає увагу на те, що дати майбутньої співбесіди залежать від виграшних номерів лотереї: що вони менші, то швидше надійде запрошення.

перші номери матимуть більше шансів вчасно пройти співбесіду та в`їхати у країну

Юристка пояснює: з 1 жовтня щомісяця відкриватимуться візи для певних номерів. Наприклад, з першого номера по 5 тисяч, в листопаді - з 5 до 10 тисяч. "Тому перші номери матимуть більше шансів вчасно пройти співбесіду та в'їхати у країну".

Вона також прогнозує, що у цьому році через погіршення відносин між США та Росією, - а Вашингтон вже заявив, що скорочує обслуговування та видачу віз, - переможці-росіяни матимуть складнощі.

"Консульство має дуже обмежений штат працівників у Москві, і вони просто не встигають обробляти цю кількість заяв, яка надходить. Тому як проходитиме процедура для тих росіян, хто виграв лотерею грін карт, важко сказати", - попереджає адвокатеса.

І поки цьогорічні переможці налаштовуються на міграційний процес, Марія Жартовська не втрачає оптимізму. Каже: чудово розуміє, що виграш у лотерею – лише початок. "І це не гарантія того, що ти вже там у США, як багато хто думає. Ні це лише – зелене світло", – додає вона.

це не гарантія того, що ти вже там в США, як багато хто думає. Ні це лише – зелене світло

Марія – фанатка Нью-Йорка і мріє жити саме у цьому місті. Розповідає, що подружжя чудово розуміє переваги й недоліки життя у США. Зокрема, її підприємцю-чоловіку подобається, як в Америці ведуть бізнес. Тому родина і хоче спробувати свої сили за океаном, і щоби досягнути своє мети, у жовтні знову гратимуть у лотерею.

Наступного року шансів у них може бути навіть більше. Адже, якщо у лотерею на 2022 рік розігрувалося 55 тисяч дозволів на постійне проживання в США, то після імміграційних змін, запропонованих президентом Байденом, кількість дозволів має збільшитися до 80 тисяч.

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