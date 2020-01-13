Держсекретар США: Іран усвідомлює, що ми зробимо, якщо вони загрожуватимуть життям американців

Державний секретар США Майк Помпео сьогодні, виступаючи у Стенфордському університеті США, назвав іранського генерала Касема Солеймані "одним із найбільш смертоносних терористів" та архітектором утисків іранців, які зустріли його знищення танцями на вулицях Ірану.

Помпео заявив, що США були би винними у "недабальстві", якби не знищили Солеймані. Як відомо, знищення Касема Солеймані позначило ескалацію конфлікту між США та Іраном. Вбивство відбулося після нападу на Посольство США у Іраку. Раніше Помпео вже заявляв, що було би "недбальством" не здійснити вбивство Солеймані.

Виступаючи у Стенфорді, держсекретар США Майк Помпео також заявив, що санкції накладені на Іран адміністрацією Трампа скоротили прибутки цієї країни він нафти на 80%, і США "мають намір позбавити Тегеран і решти 20%". Помпео заявив, що у разі, якщо Іран піде на ескалацію, США "закінчать її на власних умовах".

У ході промови Помпео також заявив, що характер удару Ірану по базах США у Іраку у відповідь на вбивство Солеймані, вказує, що "режим тепер усвідомлює, що ми зробимо, якщо вони будь-коли знову загрожуватимуть життям американців".

"Нам вдалося встановити фактор стримування", - заявив Помпео.

Нам вдалося встановити фактор стримування

Раніше президент США Дональд Трамп висловився на підтримку свого рішення усунути іранського генерала Касема Солеймані, знову заявивши, що останній представляв безпосередню загрозу для США, але при цьому зазначив, що це не так важливо, з огляду на минулу діяльність Солеймані.

"ЗМІ фейкових новин і їх партнери-демократи докладають усіх зусиль, щоб визначити, чи була «безпосередньою» загроза атаки з боку терориста Солеймані, і чи була єдність думок з цього питання у моїй команді, - написав Трамп у Twitter. - Відповідь на обидва питання - рішуче "так", але насправді це не має особливого значення через його жахливе минуле".

Заява Трампа пролунала на тлі повідомлень американських ЗМІ про те, що дозвіл на знищення Солеймані було дано президентом США ще 7 місяців тому. Повідомляється, що тоді президент США встановив певні умови для виконання знищення іранського посадовця. Це ставить під сумнів попередні заяви адміністрації США про те, що іранського генерала Касема Солеймані було вбито через те, що він готував напади на американські об'єкти.

"Не можна ухвалювати рішення про військові дії щодо іншої країни без згоди Конгресу, окрім випадків коли йдеться про безпосередню загрозу. Тепер очевидно, що мали місце незаконні дії, які зробили США менш безпечними", - твітує сьогодні впливовий сенатор-демократ Кріс Мерфі.

"Йдеться не про викривлення щодо "безпосередньої загрози", яку становив Солеймані. Це схоже на вигадку створену з метою уникнути участі Конгресу у рішеннях щодо війни, як це передбачено Конституцією США. Люди в адміністрації Трампа, які одержимі зміною режиму в Ірані, схоже готові на відверту брехню, щоб досягнути бажаного", - заявив у Twitter сенатор-демократ Ед Маркі.