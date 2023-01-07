Міністр оборони Резніков назвав цифри вбитих, поранених і депортованих дітей на війні в Україні 

Принаймні 453 дитини загинули і 877 дітей отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і реальні цифри значно вищі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у низці твітер-повідомлень у п'ятницю, 6 січня.

“Росія здійснює воєнні злочини і не має наміру зупинятись”, - пише міністр оборони і перелічує дії російських військ в Україні, що підпадають під визначення “воєнних злочинів”. Зокрема, міністр перелічує обстріли лікарень, мінування тіл загиблих солдатів або дитячих іграшок, масові поховання, насильницька депортація дітей. Свої повідомлення Олексій Резніков закінчує хештегом “трибунал для Росії”.

“Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей. 4-та Женевська Конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родин. Однак мета "русского міра" інакша - вбити мільйони українців, а їхніх дітей зробити росіянами”, - написав міністр оборони Резніков.

У грудні агенція ЮНІСЕФ повідомила, що в Україні майже сім мільйонів дітей не мають постійного доступу до електроенергії, опалення та води в час, коли країна переживає сильні морози. Крім того, через брак електрики та високий ризик загрози життю багато дітей в Україні не можуть продовжувати навчання в режимі онлайн, що є єдиним для багатьох з них доступом до освіти.

“ЮНІСЕФ потребує 1,1 мільярда доларів США для задоволення негайних і довгострокових потреб 9,4 мільйонів людей, з них 4 мільйони дітей, які залишаються глибоко постраждалими від війни в Україні. Фінансування дозволить ЮНІСЕФ надавати, підтримувати та розширювати критично важливі послуги в галузі охорони здоров’я, харчування, захисту дітей, гендерного насильства, соціального захисту разом із зусиллями уряду щодо допомоги та відновлення”, - йдеться у звіті організації ООН, мета якої - підтримувати потребуючих дітей в усьому світі.

У четвер, 5 січня, очільниця Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер повідомила, що її відомство забезпечило всі школи міста Чернігів генераторами.

“США доставили у Чернігів достатньо генераторів для живлення всіх державних шкіл міста, дозволяючи 13 000 дітей відвідувати добре освітлені та опалювані школи, попри те, що Путін продовжує свої жорстокі напади”, - написала у Твітері Саманта Пауер.

Як повідомляв "Голос Америки", у грудні президент США Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму, коли їхню критичну інфраструктуру продовжує обстрілювати Росія.