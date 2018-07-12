"Доки Крим не повернуто Україні, а на Донбасі триває війна". В новій резолюції законодавці США підтримали санкції проти Росії

Палата Представників США одноголосно затвердила резолюцію, в якій висловила підтримку НАТО і режиму санкції стосовно Росії. Проект резолюції було внесено до порядку денного лише цього тижня.

Палата Представників затвердила резолюцію через день після рішення Сенату висловити підтримку Альянсу. Рішення було затверджене переважною більшістю голосів – 97 проти 2.

В резолюції Палати Представників США наголошується, що НАТО «є найбільш важливою і ключовою ланкою з безпекою між США та Європою».

"Палата Представників, за підтримки обох партій, затвердила мою резолюцію з підтримки НАТО та наших союзників на Балканах, перед якими стоїть постійна загроза російської агресії. Щоб не говорив Трамп, Палата Представників та Сенат об’єднані у підтримці НАТО", - наголосив один із співавторів резолюції конгресмен Стівен Коен.

Резолюція висловлює підтримку з боку США країнам, яким загрожує агресія Росії, включаючи країни, які не є членами Альянсу, зокрема Україні, Грузії та Молдові, наголосив конгресмен.

Санкції мають залишатись доки Крим буде повернено Україні і доки на Донбасі триває війна

"Резолюція підтримує НАТО та країни-члени НАТО, які перебувають під загрозою агресії з боку Росії, зокрема, Естонію, Литву, Латвію ... , а також такі країни, як Грузію, Молдову і Україну", - заявив конгресмен виступаючи в Палаті Представників.

"В резолюції засвідчується наша підтримка санкціям. Санкції мають залишатись доки Крим буде повернено Україні і доки на Донбасі триває війна. Ми продовжуємо підтримувати країни Балтії, повітряний простір яких страждає від російської агресії", - додав Коен.

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