Сенат США закликав Трампа протистояти Путіну та підтримувати НАТО

«Сенат Конгресу США переважною більшістю голосів – 97 проти 2 – закликав президента Трампа підтримувати союзників по НАТО та протистояти президенту Путіну» - заявив лідер сенатської меншості сенатор-демократ Чак Шумер у Twitter.

Резолюція закликає Дональда Трампа завершити розробку широкомасштабної стратегії протидії російським ворожим зусиллям, спрямованим на підрив західних демократичних інститутів.

Резолюція на підтримку НАТО розглядається законодавцями як противага заявам Трампа, в яких він критикує країн-членів альянсу за недостатні бюджетні витрати на підтримку обороноздатності.

«США витрачає набагато більше ніж будь-яка країна-член НАТО. Це несправедливо і неприйнятно» - заявляв президент у своєму Twitter 9 липня.

Нагадаємо, що Дональд Трамп виступив з різкою критикою позиції Німеччини на зустрічі лідерів країн НАТО, що відбулась в середу в резиденції посла США до Бельгії перед початком офіційної програми саміту.

Звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.

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