"Геноцид проти народу України" - Сенат США затвердив резолюцію стосовно Голодомору

Сенат США ухвалив резолюцію стосовно визнання Голодомору в Україні. Основним автором резолюції став сенатор-республіканець Роб Портман.

В резолюції Сенат визнав висновки Комісії з голоду в Україні, які було подано до Конгресу в 1988 році, включаючи той висновок, що Сталін і його оточення вчиняли геноцид проти народу України в 1932-1933 роках.

Законодавці висловили найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їх сім'ям. Сенат також засудив системні порушення Радянським Союзом прав людини, включаючи право на самовизначення та свободу слова по відношення до українського народу.

Поширювати інформацію про Голодомор 1932-1933 років важливо для того, щоб збільшувати обізнаність про цю трагедію, наголошують законодавці.

В резолюції,сенатори підтримали зусилля народу України з забезпечення демократичних принципів, вільної ринкової економіки, повної поваги до прав людини для того, щоб Україна розкрила свій потенціал як важливий стратегічний партнер США в регіоні світу а також на втілення прагнень свого народу.

Радянський диктатор Йосип Сталін наказав закрити кордони України, щоб ніхто не міг уникнути навмисне створеного голоду і унеможливив надання будь-якої міжнародної харчової допомоги, яка б полегшила голод

"Мільйони людей загинули по волі сталінського уряду колишнього Радянського Союзу, який замислив та вчинив голод в Україні для того, щоб подолати опір країни колективізації та комуністичній окупації", - йдеться в тексті резолюції.

"Радянський уряд умисно конфіскував врожаї зерна і змусив голодувати мільйони українських чоловіків, жінок та дітей через примусову колективізацію, проведену з метою зруйнувати національну свідомість та рух за незалежність", - наголосили законодавці США.

"Радянський диктатор Йосип Сталін наказав закрити кордони України, щоб ніхто не міг уникнути навмисне створеного голоду і унеможливив надання будь-якої міжнародної харчової допомоги, яка б полегшила голод.

Майже чверть українського сільського населення загинула, або була змушена полишити домівки через примусовий голод і весь народ постраждав від наслідків тривалого голоду", - зазначає резолюція.

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