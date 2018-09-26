У Сенаті голосуватимуть щодо резолюції про Голодомор

У Сенатському комітеті з міжнародних відносин у середу голосуватимуть щодо резолюції про Голодомор.

Резолюція висловлює думку сенату, що 85-та річниця Голодомору 1932-1933 років має слугувати нагадуванням про репресивну політику СРСР проти народу України, повідомляється на сайті комітету.

Засідання очолить сенатор-республіканець Боб Коркер.

Нагадаємо, вже 11 американських штатів визнали Голодомор геноцидом українського народу: Вашингтон, Вісконсин, Іллінойс, Массачусетс, Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Ореґон, Пенсильванія, Міссурі та Канзас.

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