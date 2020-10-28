Як ЗМІ вдається повідомляти про результати виборів у реальному часі?

Американці готуються до походу на виборчі дільниці 3-го листопада, а американські новинні організації готуються повідомляти про результати виборів, які визначать переможців у понад 7000 виборчих перегонів у США, включно із переможцями виборів президента, виборів до Палати представинків Конгресу, Сенату, обраних посад на рівні штатів та виборів законодавців у штатах.

У США новинні організації спостерігають за підрахунком голосів в режимі реального часу і використовують різноманітну інформацію, щоб визначити, коли вони можуть оголосити переможця у кожному з виборчих перегонів, включно із оприлюдненням інформації про загальну кількість людей, які проголосували, результатів екзит-полів, та кількістю ще не підрахованих голосів у кожному виборчому окрузі.

Ось як це відбувається і що ЗМІ роблять, щоб не помилитися.

Хто оголошує переможців на виборах у США?

Посадовці виборчих комісій на рівні штатів офіційно підтверджують результати підрахунку голосів виборців, але задовго до того, як кожен бюлетень був підрахований, американські ЗМІ використовують різноманітні джерела даних та інструменти для прогнозування переможців. Використовуючи набір необроблених підсумків голосування, статистичних методів та прогнозів, новинні організації, які висвітлювали вибори президента США починаючи з 1848 року, мали чудовий, але не досконалий досвід прогнозування переможців перегонів.

Як ЗМІ підраховують результати голосування у ніч виборів?

Голосування розраховуються по округах Associated Press, неприбутковою інформаційною агенцією, яка використовує свою національну мережу з понад 4000 репортерів у ніч виборів для збору підсумків голосування від клерків округів та інших місцевих чиновників. AP також збирає інформацію з державних веб-сайтів, які повідомляють про результати виборів. Репортери передають цю інформацію до AP, де здійснюється підрахунок голосів і аналітики приймають рішення про те, прогноз результатів яких перегонів вже можна оголошувати.

Хто здійснює підрахунок?

Виборчі комісії збирають бюлетені на кожній дільниці. Як і коли підраховуються бюлетені визначається місцевим та державним законодавством. Наприклад, деякі штати, такі як Пенсильванія та Вісконсин, вимагають, щоб жоден бюлетень не підраховувався до дня виборів, навіть якщо вони прибули до виборчих комісій за кілька тижнів до дня виборів. Щойно підрахунок голосів на дільниці завершено, виборча комісія передає цю інформацію керівникам округу та штату, які надають підсумки журналістам та громадськості.

Що ЗМІ роблять з результатами виборів на місцях?

Репортери AP по всій країні передають результати людям, які у спеціально створених виборчих центрах вводять дані в електронну систему. Через пандемію коронавірусу такі центри у 2020-му році працюють віртуально. Усі підрахунки голосів підлягають низці перевірок і верифікацій, включно з використанням комп’ютерних програми, які подають попередження про наявність невідповідностей з підрахунком голосів через попередню історію голосування чи інші дані.

Хто визначає переможців?

В AP спеціальна команда займається оголошенням прогнозів результатів виборів. Це робиться, коли отримано достатньо інформації для оголошення переможця. Команда розглядає не лише загальну кількість голосів, беруться до уваги результати, що надходять, а також те, скільки бюлетенів залишилось для підрахунку та де було подано ці ще непідраховані голоси.

На цих виборах AP не використовує дані екзит-полу, який проводиться Національним опитуванням щодо виборів, як це робилося у минулі роки. Ці дані збирають соціологи, які ставлять питання виборцям, які залишають дільниці. AP заявляє, що не вважає такі дані ефективними в умовах, коли велика кількість людей голосує достроково.

Інші засоби масової інформації, включно з основними телевізійними мережами - ABC, CBS, CNN та NBC - продовжують залишатися частиною Національного опитування щодо виборів та матимуть доступ до даних з виборчих дільниць, щоб допомогти скласти прогнози виборів. Мережі також використовують спеціальні команди для оголошень результатів у ніч виборів.

Це означає, що різні ЗМІ можуть оголошувати переможців на виборах у різний час, використовуючи власні моделі та дані.

Як вони підраховують бюлетені, адже так багато людей голосують достроково?

Через пандемію коронавірусу цього року набагато більше американців голосують достроково, і багато з них голосують поштою. Зазвичай підрахунок бюлетенів отриманих поштою займає більше часу, ніж поданих особисто. Виборчі комісії повинні відкрити бюлетені, переконатися, що виборець зареєстрований, і часто - перевірити підпис виборця.

Через це AP прогнозує "розширені підрахунки голосів" у більшості штатів, у порівнянні із попередніми роками, що означає, що визначення результатів може затягнутися на дні чи тижні. У 2018 році AP розробило власне опитування спеціально для врахування зростання кількості голосів, поданих до дня виборів. Опитування, яке називається AP VoteCast, фіксує думку тих, хто проголосував достроково, а також тих, хто проголосував у день виборів, і допоможе AP врахувати тих, хто взяв участь у достроковому голосуванні при визначенні результатів перегонів.

Наскільки точні ЗМІ при оголошенні результатів?

ЗМІ в основному точно називали переможців виборів. Однак довіра до них похитнулась під час президентської гонки 2000 року, коли більшість ЗМІ передчасно повідомили про перемогу Ела Гора близько 8-ї вечора у день виборів, після чого о другій ночі (наступного дня) повідомило про перемогу Джорджа Буша, а ще пізніше - відмовилась від оголошення результатів виборів, бо у Флориді розпочався автоматичний перерахунок голосів.

АР підраховує голоси більше 120 років і зазначає, що у 2016-му році це агентство було на 99,8% точне у своїх повідомленнях щодо результатів усіх виборчих перегонів у США та на 100% точне - у своєму прогнозі щодо результатів президентських перегонів та виборів до Конгресі для кожного штату. AP оголосила Дональда Трампа переможцем у 2016 році о 02:29 в середу, 9-го листопада.

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