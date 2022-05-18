«Жахливе відлуння минулого». Посольство США в Україні засудило продовження репресій проти кримських татар

У середу, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

«Сьогодні, коли ми згадуємо радянську депортацію кримських татар, ми вшановуємо їхню стійкість і засуджуємо ганебне продовження російських репресій та нападів на їхню культурну ідентичність», - йдеться у заяві Посольства США в Україні, розміщеній на офіційній сторінці у Твіттер.

«Сьогоднішні дії Росії – це жахливе відлуння жорстокості та переслідувань минулого», - зазначає американське диппредставництво.

У травні 1944 року Сталін протягом трьох днів депортував з батьківщини кримськотатарський народ — приблизно 200 000 осіб, пише в статті на «Атлантік» Рорі Фіннін, доцент українознавства Кембриджського університету, автор книги «Кров інших: кримське злодіяння Сталіна та поетика солідарності».

«У кримськотатарській мові депортація згадується як Sürgün («Вигнання»), подія жорстокого розкуркулення та масової смерті. Тисячі депортованих загинули під час подорожі від нелюдських умов, нестачі води та їжі та жорстокого поводження з боку сталінського НКВС. Ще тисячі загинули від голоду, перебування від даху над головою та хвороб у «таборах спецпоселенців» у Середній Азії та Сибіру, на далеких теренах Радянського Союзу, де вони томилися майже півстоліття», - пише він.

Він нагадує, що Сталін звинуватив кримських татар в масовій співпраці з нацистськими окупантами, але, хоча як й серед усіх етнічних груп в Криму й не тільки низка людей співпрацювала з нацистьскими силами, «переважна більшість воювала в Червоній Армії; тисячі здобули державні медалі, а шестеро стали прославленими Героями Радянського Союзу».

«Сталін вигнав кримських татар з Криму не за те, що вони зробили, а за те, що він думав, що вони можуть зробити. У його параноїдальній уяві, де була ідея неминучої війни з Туреччиною за контроль над протоками Босфор і Дарданелли, кримські татари були потенційною мусульманською, тюркомовною п’ятою колоною. Рано чи пізно їх потрібно було зламати», - пише дослідник.

«Депортацію кримськотатарського народу з їх історичної Батьківщини керівництво Радянського Союзу називало «спецоперацією». А кримських татар — «зрадниками», які становлять міфічну загрозу країні. Методички не змінюються», - написав у Фейсбуці написав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Рустем Умєров, повідомляє Укрінформ.

«Нам знадобилось майже півсторіччя, щоб відвоювати право жити на власній землі. У 1989 році кримським татарам дозволили повернутись на Батьківщину. Яку у 2014 році окупував той самий ворог, але в іншій обгортці», - написав він.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав, що тоді, під час депортації та після загинула половина вимушено переселених.

“Після страшної війни, яка пройшла Кримом, як і всією Україною, як і всією Європою, цілий народ тоді поставили на межу виживання. Під час депортації і після неї, коли кримськотатарський народ був примушений жити на чужині, загинула майже половина з вимушено переселених. Майже половина народу! Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності як такої”, - наголосив Зеленський.

А сьогодні росіяни знову примусово депортують сотні тисяч українців на чужину, наголосив він.

“ Окупанти знищують наші міста , наші села. Вони змусили більше 12 мільйонів українців і українок полишити свої домівки. І вони знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину, у віддалені райони”, - сказав Зеленський.

У статті використано матеріали Укрінформ, The Atlantic.

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