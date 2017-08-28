Хто такий міністр енергетики США Рик Перрі?

29 серпня міністр енергетики США Рик Перрі прибуде до Києва. Про це повідомляє Міністерство енергетики США. В Україні Перрі планує зустрітись з президентом Петром Порошенком та іншими посадовцями України і обговорити розбудову енергетичного партнерства на благо розвитку економік обох країн, зазначається в повідомленні міністерства.​

Знайомтеся: Рик Перрі, колишній губернатор штату Техас; зараз очолює Міністерство енергетики США в адміністрації президента Дональда Трампа.

Що «Америка понад усе» означає для вас?

«Америка понад усе» - філософія життя, яку поділяють багато наших людей. Коли ми збираємося на Олімпійські ігри, нас не цікавлять ні «срібло», ні «бронза» - ми хочемо «золото». Тобто, Дональд Трамп каже світу - Америка збирається взяти «золото». Чи то у змаганні, хто першим створить наступне покоління суперкомп'ютерів; чи коли йдеться про нашу здатність зберігати свободу цієї країни; чи коли мова про продаж американських товарів. Ось що означає гасло «Америка понад усе». Йдеться про те, що Америка понад усе (перша) у своїй здатності створювати багатство, перша у своїй здатності створити могутнє військо. Коли Америка сильна, світу краще.

Як частина роботи приносить вам найбільше задоволення, як керівнику цього міністерства?

Спілкування з чоловіками та жінками, які тут працюють – я знаю, що це «заїжджена» відповідь, але це правда – серед наших співробітників відчутна група професіоналів. І я додав би, що 40% міністерства становлять військові ветерани. І це через те, що частина нашої роботи стосується атома. Подивіться лише на нашу національну лабораторію - чудові вчені, техніки, дослідники роблять феноменальну роботу, найцікавішу роботу – досліджуючи такі речі, як "темна матерія", вони працюють над наступним великим відкриттям, досліджуючи потенціал суперкомп'ютерів - вони працюють над найцікавішими завданнями. Для мене великий привілей - працювати для цього чудового президента, який розуміє, що найкращі дні Америки попереду, і в нас є купа людей у енергетичному міністерстві, які втілюють це в реальність.

Які ініціативи захоплюють вас найбільше?

Я думаю, це те, що пов’язане із ядерною енергією - передові ядерні реактори, невеликі модульні реактори – це чи не найцікавіша, і я б додав, найважливіша робота, яка ведеться у Міністерстві енергетики. Коли люди думають про енергетичну стратегію – вони думають про відновлювані джерела енергії, про нашу роботу у царині нафти і газу, гідроенергетики, вугілля, чистого вугілля.

Але про ядерну енергетику іноді забувають, а я думаю, що це одна із найцікавіших сторін нашої роботи.

У вас є улюблена історія про робочі подорожі?

Я їздив з президентом до національного бойскаутського зльоту «Джамборі». Там 50,000 дітей скандували, що вони люблять Дональда Трампа. Це було досить класно. Я був на «Джамборі» у 1964 році, і я пам'ятаю, як Ліндон Джонсон прилетів до нас на гелікоптері. Це був один з тих спогадів, які залишилися зі мною на довгі 50 + років. Ці діти запам'ятають президента Дональда Трампа, який приїхав у Західну Вірджинію, щоб з ними поспілкуватися, поділитися з ними своїм баченням Америки, і вони так енергійно відреагували на це. Це - гарний спогад.

Чим ви займаєтеся у вільний час?

Я їжджу до Техасу, до Раунд-Топу, штат Техас. Я їжджу, щоб провести час з дружиною і нашими чотирма чудовими собаками.

Оригінал інтрев'ю з Риком Перрі, перекладений у цій статті, було опубліковане на каналі YouTube Білого дому.