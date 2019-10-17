Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Міністр енергетики США подає у відставку

Показати коментарі

Американські ЗМІ повідомляють, що міністр енергетики США Рік Перрі повідомив президента Сполучених Штатів, що він незабаром піде з посади.

Як відзначає журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс, відставка не буде негайною, але міністр вже передав листа президенту.

У США активно аналізують роль, яку Перрі відіграв у взаєминах президента США з Україною, які тепер стали предметом розслідування щодо початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

Раніше Перрі розповів виданню Wall Street Journal, що дії адміністрації США щодо України у значній мірі координувалась з особистим адвокатом Дональда Трампа, Руді Джуліані.

Дивіться також: Дебати демократів: що кандидати казали про Україну

Дебати демократів: що кандидати казали про Україну. Відео
Embed
Дебати демократів: що кандидати казали про Україну. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:13 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG