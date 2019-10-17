Трамп змінив думку про Україну через Джуліані - посол США у ЄС свідчить у Конгресі

Посол Сполучених Штатів у Європейському Союзі Ґ​ордон Сондленд сьогодні дає свідчення у Палаті представників Конгресу США щодо так званого Ukraine gate. Надані Сондлендом письмові свідчення Конгресу відзначають, що попри те, що він представляв дипломатичні інтереси США у Брюселі, Україна була частиною його ширшої роботи, де він втілював пріоритети Вашингтона.

“Конфлікт на сході України та у Криму, який почався близько 5 років тому, продовжується, як одна з найбільш значущих безпекових криз для Європи і США. Як посол США у ЄС я завжди розглядав мою роботу з Україною, як центральний елемент просування зовнішньої політики США-ЄС”, – зазначив Сондленд, додавши, що Україна стоїть поруч з Венесуелою, Іраном і Грузією, які не є членами ЄС, є предметом координації дипмісії США у ЄС з партнерами з Єропейському Союзі для просування політики, яка відображає “наші спільні цінності та інтереси”.

Як посол США у ЄС я завжди розглядав мою роботу з Україною, як центральний елемент просування зовнішньої політики США-ЄС.

Восени 2018, як розповідає Сондленд, він провів кілька зустрічей у Брюсселі, аби просунути американські інтереси в Україні. А вже у лютому 2019 прибув у Київ з офіційним візитом. Тоді, як згадує посадовець, він працював персонально із послом США в Україні Марі Йованович. Її Ґ​ордон Сондленд назвав відмінною дипломаткою з глибоким володінням теми української внутрішньої динаміки, відносин США та України та пов'язаними з цим регіональними питаннями. Екс-спецпредставника США з питань України Курта Волкера, з якими Сондленду також вдалося попрацювати, він назвав зразковим професіоналом.

20-го травня 2019 Ґ​ордон Сондленд у складі делегації США на чолі з міністром енергетики США Ріком Перрі відвідав інавгурацію тоді ще новообраного президента України. Володимир Зеленський справив на делегацію позитивне враження, демонструючи бажання розбудовувати більш стійкі відносини між Києвом та Вашингтоном. За словами посла США в ЄС, представники делегації склали позитивне враження від планів Зеленського побороти корупцію і залучити західні інвестиції.

Вже 23 травня 2019 американська делегація виступила із доповіддю перед президентом США та його ключовими радниками, підкресливши стратегічну важливість України та зміцнення відносин із президентом Зеленським. До слова, Сондленд у доповіді називає чинного Президента України реформатором.

“Ми попросили Білий дім організувати робочий телефонний дзвінок від президента Трампа та робочий візит до Овального кабінету. Однак президент Трамп скептично поставився до того, що Україна серйозно ставиться до реформ та боротьби з корупцією, і він скерував присутніх на зустрічі, щоб ті поспілкуватися з його особистим адвокатом паном Джуліані щодо його занепокоєнь”, – зазначив у свідчення Сондленд.

“Це було очевидно для нас, що Джуліані був ключем до зміни думки президента щодо України”, – додав дипломат.

На нашу думку, люди із Держдепартаменту, не особистий адвокат президента, мають взяти відповідальність за всі аспекти американської зовнішньої політики стосовно України



Ґ​ордон Сондленд висловив занепокоєння наказом президента Сполучених Штатів залучити до переговорів щодо організації візиту Зеленського у США.

“На нашу думку, люди із Держдепартаменту, не особистий адвокат Президента, мають взяти відповідальність за всі аспекти американської зовнішньої політики стосовно України”, – додав Ґ​ордон Сондленд.

Відподвідно до свідчень Сондленда, делегацію поставили перед вибором: залишити ідею організації візиту Зеленського до Білого дому або виконати вимогу президента і поговорити із Джуліані стовно занепокоєнь господаря Овального кабінету.

Сондленд визнав, що найкращим варіантом для них тоді здавався альтернативний, а саме – поговорити із Джуліані.

“Але я не розумів, аж до пізнішого моменту, що порядок денний пана Джуліані також міг передбачати намагання спонукати українців розслідувати віце-президента Байдена, або його сина, або залучити українців, прямо чи опосередковано, до президентської кампанії 2020 року”, – пояснює Сондленд.

Посол США у ЄС запевнив, що спілкувався із Руді Джуліані 2, або 3 рази телефоном, щоразу не більше 4 хвилин. До того ж, Сондленда познайомили з Джуліані заочно через електронну пошту. Зробив це екс-спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

10 липня 2019 року Ґ​ордон Сондленд відвідав із робочим візитом Вашингтон, де приєднався до зустрічі представників української Ради нацбезпеки і оборони України із представниками Ради нацбезпеки США. Сондленд зазначив, що його погляди, як і погляди міністра Перрі, посла Волкера відрізнялися від поглядів представників американської Ради національної безпеки у просуванні якомога швидшої організації телефонної розмови між Зеленським і Трампом. РНБ США не виступала за це.

Телефонна розмова все ж таки відбулася 25 липня 2019. Під час неї, як заявляє Сондленд, він не був присутній і не бачив нотатки переговорів аж до їх публікації 25 вересня 2019 року.

Ґ​ордон Сондленд був присутній на зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа під час Генасамблеї ООН 25 вересня 2019 року. Дипломат висловив своє задоволення фактом, що глави держав змогли вперше зустрітися особисто.

На завершення Ґ​ордон Сондленд додав, що "Україна – не брудне слово". “Україна – це крихка демократія, яка бореться із брутальним і недобросовісним російським сусідом”.

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