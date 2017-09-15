Не співчувати йому попросив наступний суперник Ломаченка, кубинець Рігондо

Дворазовий олімпійський чемпіон, непереможний боксер-професіонал кубинець Гільєрмо Рігондо, який стане наступним суперником українського боксера Василя Ломаченко заявив, що не хоче чути про те, що українець матиме перевагу над ним у вазі. Про це Рігондо заявив на своїй сторінці у Twitter.

Рігондо заради бою із Ломаченком підніметься на дві вагові категорії.

"Не хочу нічого чути про перевагу у вазі. Я сам просив цього бою і отримав його. Бою бути", - написав 36-річний кубинець у Twitter.

Бій між Ломаченком та Рігондо відбудеться 9-го грудня і стане першим в історії поєдинком на професійному ринзі між 2-ма дворазовими олімпійськими чемпіонами.

"Даємо уболівальникам те, чого вони хочуть. Давай це зробимо, Рігондо", - написав у своєму Twitter Василь Ломаченко.

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