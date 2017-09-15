Спеціальні потреби

Мови
Україна

Не співчувати йому попросив наступний суперник Ломаченка, кубинець Рігондо

Дворазовий олімпійський чемпіон, непереможний боксер-професіонал кубинець Гільєрмо Рігондо, який стане наступним суперником українського боксера Василя Ломаченко заявив, що не хоче чути про те, що українець матиме перевагу над ним у вазі. Про це Рігондо заявив на своїй сторінці у Twitter.

Рігондо заради бою із Ломаченком підніметься на дві вагові категорії.

"Не хочу нічого чути про перевагу у вазі. Я сам просив цього бою і отримав його. Бою бути", - написав 36-річний кубинець у Twitter.

Бій між Ломаченком та Рігондо відбудеться 9-го грудня і стане першим в історії поєдинком на професійному ринзі між 2-ма дворазовими олімпійськими чемпіонами.

"Даємо уболівальникам те, чого вони хочуть. Давай це зробимо, Рігондо", - написав у своєму Twitter Василь Ломаченко.

Дивіться також: Гілларі Клінтон написала "Що трапилось" на виборах 2017 у новій книжці

Гілларі Клінтон написала "Що трапилось" на виборах 2017 у новій книжці. Відео
please wait
0:03:12
0:00:00 /0:03:12
Direct link

  • 16x9 Image

    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG