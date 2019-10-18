Міністр енергетики США стверджує, що його відставка не пов'язана з Україною

Міністр енергетики США Рік Перрі у п'ятницю заявив, що скандал, пов'язаний з Україною, не має жодного відношення до його, оголошеної учора, майбутної відставки. Перрі додав, що він ще не знає, чи буде він співпрацювати з розслідуванням щодо можливого імпічменту Дональда Трампа, яке ведуть демократи у Палаті представників.

Про майбутню відставку Перрі у четвер повідомив президент Трамп.

«Це не має жодного відношення до України», - сказав Перрі, коментуючи повідомлення про його відставку в інтерв'ю Fox News, додавши, що він збирається повернутися до Техасу, де його чекає реалізація іншого проекту.

Перрі заявив, що він попросив Трампа поговорити із Зеленським про корупцію і надати Україні альтернативу російському газу у вигляді поставок з США зрідженого природного газу

Минулого тижня три комітети Палати представників, які ведуть розслідування про можливість імпічменту, виписали на ім'я Перрі повістку з вимогою передати до п'ятниці документи, які мають відношення до його участі у спробах президента Трампа чинити тиск на Україну для розслідування щодо Джо і Хантера Байденів.

Відповідаючи на питання про те, чи виконає він вимогу демократів, Перрі послався на юристів Білого дому.

«Наш головний юрист розглядає це питання, і коли мені надішлють відповідь наприкінці цього дня, я послідую їй, якою б вона не була», - заявив міністр.

Перрі повідомив, що він попросив Трампа зробити липневий дзвінок Володимиру Зеленському, погодившись зі словами президента, сказаними Трампом раніше.

Я працював з ним. Я довіряю йому

Перрі заявив, що він попросив Трампа поговорити із Зеленським про корупцію і надати Україні альтернативу російському газу у вигляді поставок з США зрідженого природного газу. Ім'я Байдена ніколи не згадувалося в розмовах, які Перрі вів із Зеленським або представниками Білого дому, додав міністр.

Перрі також заявив, що він не бачить жодної проблеми в консультаціях з приводу України з Руді Джуліані, особистим юристом Трампа.

«Я працював з ним. Я довіряю йому», - сказав Перрі. Коли Перрі був губернатором Техасу, він, за його словами, «весь час використовував інформацію, що отримується від людей, які не працювали в уряді».

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