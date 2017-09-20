Іран погрожує "рішуче відповісти" на можливі дії США зі зміни ядерної угоди

Виступаючи на засідання Генеральної Асамблеї ООН у вівторок Президент США Трамп назвав угоду від 2015 році, укладену між Іраном та шістьма впливовими країнами світу «неприємністю для Сполучених Штатів».

У відповідь, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не буде першою порушувати ядерну угоду з шістьма провідними країнами світу, однак «рішуче відповість на такі порушення будь-якою стороною».

В ремарках спрямованих проти президента США Дональда Трампа, в своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН він сказав: «Буде дуже шкода, якщо цю угоду буде зруйновано маргінальними новачками світової політики».

Радники Трампа вважають, що угода просто відкладає той день, коли Іран може розробити ядерну зброю, так як більшість найжорсткіших обмежень спливають в 2025 та 2030 роках, пише Bloomberg.

Однак,союзники США не мають налаштованості ще раз відкривати переговори з угоди по Ірану, відомої як Спільний всеохоплюючий план дій (JCPOA). «JCPOA є найкращий варіант на тепер, - сказала міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп.

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