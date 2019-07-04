Міністр оборони Канади заявив про надійну і непорушну підтримку України

Навчання "Сі-Бриз 2019" демонструють рішучість міжнародної спільноти у захисті міжнародних правових норм. Про це в коментарі Українській Службі "Голосу Америки сказав міністр оборони Канади Харджит Саджан.

"Ми дуже тісно співпрацюємо, - заявив канадський високопосадовець. - І коли трапляються речі, які виходять за межі міжнародних правових норм, на кшталт нелегальної анексії Криму, чи спроб завадити країні самій обирати свій шлях, вони тягнуть за собою наслідки. Це об'єднує міжнародну спільноту. Тому коли ми проводимо навчання на кшталт цих, це - демонстрація нашої рішучості і далі опікуватися цим питанням".

Саджан наголосив на тому, що Канада продовжує підтримувати Україну і вкотре закликав Росію звільнити українських моряків.

"Ми завжди будемо надійно і непорушно підтримувати Україну. І навіть зараз ми закликаємо Росію звільнити захоплених моряків і їхні судна", - заявив Саджан.

Присутність НАТО в Чорному морі є дуже важливою, вважає Джеймс Аппатурай, заступник помічника генсека НАТО.

"Дуже важливо, щоб в Чорному морі була присутність НАТО. Щоб було чітко зрозуміло, що наші союзники, члени НАТО будуть захищені, у цьому не може бути сумніву", - сказав він в коментарі Українській службі "Голосу Америки".

Свобода навігації і безпека союзників - є основоположними принципами, вважає високопосадовець.

"Що ми надамо максимальну підтримку в солідарності з нашими партнерами. Ми хочемо дати зрозуміти – ми там, свобода навігації є ключовою, безпека наших союзників не піддається сумніву, а наші союзники мають нашу солідарну підтримку", - додав Аппатурай.

Навчання, організовані Україною та США, цього року об'єднують 19 країн. До них буде залучено 32 кораблі, 24 літаки і більше 3000 військових, повідомляє командування 6-тим флотом США.

Серед учасників навчань - Великобританія, Данія, Франція, Греція, Італія, Норвегія, Швеція, Болгарія, Польща, Молдова, Румунія, Туреччина Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Канада, США та Україна.

"Сі-Бриз - щорічні міжнародні морські навчання з компонентами на суші, в повітрі та на змішаній території, співорганізовані Україною та США, щоб посилити взаємодію та спроможності сил країн-учасниць", - йдеться в заяві Міністерства оборони США, яку цитує видання Freebeacon.

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