"Подарунки від серця" - тема різдвяних прикрас Білого дому

Перша леді США Джилл Байден оприлюднила в соцмережах фото Білого дому прикрашеного до Різдва. Тема цьогорічних прикрас - "Подарунки від серця".

Подарунки від серця, які нас об'єднують, написала перша леді у Twitter - це віра, родина, дружба, мистецтво, навчання, природа, вдячність, служба, громада, мир та єдність.

Окремі приміщення мають свою тему декору. Так, одну із зал присвячено вшануванню служби військових, медиків та тих, хто часто працює з людьми під час пандемії.

"Ми святкуємо свій перший рідзвяний сезон у Білому домі і отримуємо натхнення від зустрічей з американцями по всій країні. Вони нагадують нам, що наші розбіжності є цінними, а подібності - нескінченними", - йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та першої леді.



У Блакитній залі Білого дому встановлено головну ялинку.

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