Перша леді США офіційно відкрила різдвяний сезон у Білому дому

У Білому домі цього року офіційний різдвяний сезон розпочався дещо раніше, ніж минулими роками.

За звичаєм, перші леді приймають ялинку у п’ятницю після Дня подяки. Проте президентська сім’я планує провести це свято і вихідні у Флориді.

Отож, у понеділок, 20 листопада, до Білого дому привезли офіційну різдвяну ялинку, яка стоятиме у Синій кімнаті офіційної резиденції американського президента. Один із символів різдвяних свят прийняла перша леді Меланія Трамп з 11-річним сином Барроном.

Ялинку представили дружині президента Джим і Даян Чапмани, які є власниками ферми вирощування різдвяних ялинок у штаті Вісконсін. Вони виграли конкурс, організований Національною асоціацією різдвяних ялинок.

Як повідомили в Асоціації, Чапмани також відповідали за святкові дерева, які прикрашали Білий дім у 1998 і 2003 роках.

Урочиста церемонія запалювання вогнів на Національній різдвяній ялинці, яка росте на галявині напроти Білого дому у Вашингтоні, відбудеться у четвер, 30 листопада. Для президента Дональда Трампа і його сім’ї це буде перше Різдво у Білому домі.

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