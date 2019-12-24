Трамп привітав військових США з Різдвом і відповів на питання про подарунок для Меланії

Під час традиційної передріздвяної відеоконференції з представниками американських військових Трамп подякував їм за службу і привітав зі святами.

У спілкуванні взяли участь представники Військово-морських та Сухопутних сил США, Морської піхоти, Військово-повітряних сил США та американської Берегової охорони.

"Завдяки вашій хоробрій і самовідданій службі, американці можуть святкувати Різдво у безпеці та мирі", - наголосив президент США.

"Хочу побажати чудового Різдва і щасливого Нового року, - сказав Трамп, сидячи за столом в своїй флоридській резиденції Мар а Лаго. – Ви надзвичайні воїни і ми це дуже цінуємо".

"Світ заздрить нам", - відзначив американський президент, говорячи про високий рівень підготовки та міць збройних сил США.

Він відзначив, що у нещодавно підписаному законі про оборонний бюджет США передбачено найбільше за десять років підвищення заробітної платні для військових і пожартував, що військові не зобов'язані отримувати підвищення. "Можете його не брати. Хочете, можете повернути його назад урядові", - сказав Трамп.

В ході 30-хвилинної розмови, військові мали нагоду поставити президентові питання. Один зі службовців Сухопутних сил США поцікавився що Трамп планує подарувати першій леді на Різдво. Трамп сказав, що має для неї "дуже гарну листівку" а над подарунком "ще працює".

"Я ще працюю над різдвяним подарунком. Ще є трохи часу. Небагато, але трохи часу залишилось", - додав він.

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