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США

Сенат схвалив бюджет Пентагону, який передбачає 300 мільйонів для України, та санкції проти Північного потоку-2

Наступний крок - підпис президента США, Дональда Трампа

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Сенат США схвалив Законопроект про фінансування видатків на оборону на загальну суму 738 млрд, який передбачає надання 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з безпеки України, що включає летальну оборонну допомогу, а також розбудову спроможностей берегової охорони, зокрема берегові крилаті ракети та протикорабельні ракети.

В проекті законодавці передбачили і обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2" а також у проекті "Турецький потік".

Між тим законодавці США окремо звертають увагу, що законопроект, який тепер має підписати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, містить положення про підвищення оплати військових на 3,1%.

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