У США потребують молодих людей для роботи на будівництві

Молоді люди у США ухиляються від робіт на будівництві, згідно з нещодавнім звітом видання The Wall Street Journal.

Будівельні роботи вимагають напруженої праці руками, яка передбачає високий рівень підготовки, але батьки настійливо закликають своїх дітей отримати університетський диплом.

З 2005 по 2016 рік частка будівельних робітників у віці до 24 років знизилася приблизно на 30% у 48 штатах.

Штати, що найбільше постраждали від нестачі молодих працівників – які також серед штатів, що найбільше постраждали від нестачі житла – це Делавер, Вермонт та Каліфорнія.

Массачусетс, Нью-Джерсі та Каліфорнія мають найвищі витрати на життя в країні, але також мають найгірший загальний дефіцит будівельних робітників.

У 2005 році в цілому було 11,7 мільйонів будівельних робітників, а в 2016 році цифра впала до 10,2 мільйона.

Дивіться також: Навчання в Америці: Як українські студентки отримують заочну освіту в приватному університеті