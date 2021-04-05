Чверть американців хочуть працювати віддалено, навіть якщо їм через це скоротять зарплату

94% роботодавців у США вважають, що робота з дому не вплинула на продуктивність їхніх підлеглих або навіть поліпшила її. Чверть самих працівників кажуть: залюбки продовжили б працювати віддалено, навіть якщо б їм через це урізали зарплати на 10%. Інші дослідження називають навіть вищі цифри: до 65% опитаних за постійну роботу із дому й готовність отримувати за це на 20% меншу зарплату.

Загалом до роботи з дому адаптується все більше людей, що заощаджують час на добирання на роботу й менше відволікаються, ніж в офісі. І за прогнозами, до 2025 року понад 36 мільйонів американців працюватимуть віддалено, це майже удвічі більше, ніж до пандемії.

Працівники в таких умовах матимуть більшу гнучкість й задоволеність від роботи, а роботодавці менше витрачатимуть на утримання офісів і матимуть доступ до фахівців з будь-якої точки світу.

Але не всі роботодавці хочуть давати людям таку можливість, зокрема, проти налаштована банківська галузь. Якщо повернутись до офісу зарано, можуть бути ризики для здоров’я. Найбільший інвестиційний банк Європи змушений був знову закрити свій офіс у Гонконгу після того, як коронавірусом заразились кілька працівників.

А от технологічні компанії у США розділились у питанні. Twitter дозволив пожиттєво усім своїм працівникам виконувати роботу з дому, у Facebook це зможе робити половина працівників. А от Google навпаки вкладе 7 мільярдів доларів на новий офісний центр. Автомобільний концерн Ford дозволить 30 тисячам працівників залишатись вдома й приходити лише на зустрічі або обговорення окремих проектів.

В ідеалі, кажуть дослідники, власникам бізнесів та керівникам варто давати підлеглим якомога більше простору для вибору.

У роботі з дому є й недолоки, серед яких так звана «Zoom-перевтома», зумовлена довгими переговорами по Zoom чи іншим платформам, годинами сидіння на одному місці й фокусуванням на екрані комп'ютера. Щоб уникнути цього дослідники мають кілька порад.

"Спробуйте згорнути власне віконечко з відео, щоб не дивитись постійно на себе, а колеги вас бачитимуть. Або іноді взагалі вимикайте камеру, щоб розім’ятись, пройтись по кімнаті, подивитись у вікно", - каже Джеремі Байленсон, професор Стенфордського університету.

Також варто створити собі чіткий розклад із короткими перервами від монітора й намагатись не призначати кілька віртуальних зустрічей поспіль.

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