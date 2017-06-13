Ветеран НБА Денніс Родман знову вирушив до Північної Кореї

Колишній баскетболіст заявив, що намагається «відкрити двері» в цю закриту країну

Колишня зірка Національної баскетбольної асоціації Денніс Родман у вівторок знову вилетів до Пхеньяна як приватна особа. Раніше він уже відвідував Північну Корею і зустрічався з її лідером Кім Чен Ином.

Коли Родмен прибув в аеропорт Пекіна, щоб сісти на літак, що вилітав до Пхеньяна, його обступили журналісти.

«Я просто намагаюся відкрити двері», – заявив Родман.

«Моя мета – зрозуміти, чи можу я внести новий вклад у спортивне життя в Північній Кореї. Це для мене головне», – додав він.

Родман двічі брав участь у шоу «Кандидат-знаменитість» (Celebrity Apprentice), яке вів Дональд Трамп до того, як став президентом США. Під час передвиборчої кампанії Родман позитивно відгукувався про Трампа в «Твіттері».

«Я практично впевнений, що він радий тому, що я тут і намагаюся зробити те, що потрібно нам обом», – сказав колишній спортсмен, коли його запитали, чи обговорював він свій візит з президентом.

Заступник держсекретаря Томас Шеннон в бесіді з журналістами в Токіо підкреслив, що Родман відвідує Північну Корею як приватна особа.

«Ми знаємо про його візит. Ми бажаємо йому всього найкращого», – сказав дипломат.

У цей час влада КНДР тримає в ув’язненні чотирьох американців, включно з 22-річним студентом Отто Вармбіром, якого затримано у січні 2016 року і засуджено до 15 років позбавлення волі за спробу вкрасти пропагандистський транспарант.

На запитання про затриманих американців, Родман відповів, що він, у зв’язку з цим, як думає, «зможе щось зробити».

Колишній баскетболіст, якому 56 років, відвідав Північну Корею щонайменше чотири рази, і між ним та Кім Чен Ином виникли дружні відносини.

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