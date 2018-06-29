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Наука і технології

В Україні розробили першу в світі "голосову маску" для смартфонів – інтерв'ю з автором ідеї Романом Сакуном. Відео

  • Голос Америки
В Україні розробили першу в світі "голосову маску" для смартфонів – інтерв'ю з автором ідеї Романом Сакуном. Відео
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