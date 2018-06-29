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Студія Вашингтон. Що каже Конгрес США про зустріч Трампа й Путіна
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14:30 - 14:50
Вікно в Америку. У Гарварді зберігають унікальні українські першодруки.
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Наука і технології
В Україні розробили першу в світі "голосову маску" для смартфонів – інтерв'ю з автором ідеї Романом Сакуном. Відео
23 хвилин тому
Голос Америки
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810p | 78,3MB
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