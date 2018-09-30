Крістіано Роналдо звинувачують у зґвалтуванні

Німецький журнал Der Spiegel опублікував статтю, у якій йдеться про випадок у червні 2009 року, коли португальський зірка футболу Крістіано Роналдо буцімто зґвалтував жінку у готельному номері в Лас-Вегасі.

У статті йдеться, що американка Кетрін Майора та Роналдо після інциденту досягли позасудової угоди – вона присяглася тримати мовчання і отримала від Роналда 375,000 доларів.

"У червні 2009 року Кетрін піддалася сексуальному насильству особою на імя Крістіано Рональдо", - заявив адвокат Майорґи Леслі Марк Стоввол у відео, опублікованому на сайті "Der Spiegel".

Її адвокат розповів виданню, що він подав цивільну скаргу, з вимогою скасувати договір про нерозголошення.

"Мета даного позову - притягнути Крістіано Роналдо до відповідальності в цивільному суді за травми, які він заподіяв Катрін Майорґа та за наслідки цих травм", - заявив Стоволл у "Der Spiegel".

У відповідь на звинувачення, адвокат Роналдо Крістіан Шерц в п'ятницю (28 вересня) заявив, що вони подадуть у суд на журнал за "відверто незаконні" звинувачення.

Шерц заявив у своїй заяві, що публікація "є неприпустимим повідомленням про підозри у сфері приватності", і що він буде шукати правовий захист свого клієнта від журналу.

Заяву було надіслано Reuters агенством футболіста Gestifute у відповідь на запит про коментар щодо ситуації. Gestifute не відповів на жодні конкретні питання про зміст статті, яку Reuters самостійно не змогло підтвердити.

Роналдо - один з найбільших імен у світовому спорті. Його п'ять разів назвали гравцем року і цього літа було він перейшов до італійської команди " Juventus з " Real Madrid” у контрактом у 100 мільйонів євро.

Італійський клуб відмовився коментувати звіт "Der Spiegel".

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