У Філіппінському морі знайшли 8 осіб, які вижили після аварії літака ВМС США

Під час пошуково-рятувальних операцій вдалося знайти вісім осіб, які вижили після аварії у Філіппінському морі літака військово-повітряних сил США.

Про це йдеться у повідомленні інформаційнго агентства Reuters.

Повідомляється, що врятованих передано на борт американського авіаносця USS Ronald Reagan для медичної оцінки. Зазначається, що вони перебувають в доброму стані.

Наразі тривають операції з пошуку ще трьох осіб, які перебували в літаку.

Транспортний літак С-2 Greyhound з 11 людьми на борту, що належить до ВМС США, впав у Філіппінське море на південний схід від Окінави.

«Інцидент розслідуватиметься» - повідомив представник 7-го флоту США.

Президента Трамп, який перебуває у своїй відпочинковій резиденції Мар-а -Лаґо у Флориді, поінформовано про аварію. У своєму Twitter президент написав, що стежить за ситуацію і молиться за всіх, хто постраждав.

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