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Росія, ймовірно, втратила в Україні близько 75 тисяч військових, повідомила на закритому брифінгу адміністрація Байдена – ЗМІ
Понад 75 000 російських військових були вбиті або поранені, за оцінкою адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє у середу 27 липня газета New York Times (NYT).
Газета посилається на інформацію американського законодавця, який був присутній на брифінгу адміністрації для представників дипломатичного та безпекових відомств США.
Раніше у середу кореспондент CNN повідомив у твітері, що цю цифру представники адмтністрації озвучили на секретному брифінгу в Палаті представників.
«Представники адміністрації Байдена сьогодні на закритому брифінгу заявили законодавцям Палати представників, що під час війни в Україні було вбито або поранено понад 75 000 росіян», – написав журналіст CNN Маршал Коен.
Законодавець, на якого посилається NYT, нещодавно відвідав Україну. Він підтвердив у розмові з газетою, що оцінка з’явилася на брифінгу за участю Державного департаменту, Міністерства оборони, Об’єднаного комітету начальників штабів і Офісу директора національної розвідки.
Ще тиждень тому агентство Reuters повідомляло, що директор ЦРУ Вільям Бернс озвучив оцінки Сполучених Штатів, згідно з якими російські втрати в Україні досягли приблизно 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.
Як зауважує газета, нова оцінка російських втрат в Україні значно перевищує попередні оцінки США і є приголомшливою, бо вона означає, що Росія могла втратити, загиблими або пораненими, майже половину всієї чисельності війська, яке брало участь у широкомасштабному вторгненні, пише NYT.
Західні експерти вважали, що у нападі на Україну на початку війни брало участь 150 тисяч російських військових.
Як кажуть представники Пентагону, втрата лише 10 відсотків військової сили, включаючи вбитих і поранених, робить підрозділ небоєздатним. Такі втрати також позначаються на моральному стані та згуртованості військової частини, мовиться у повідомленні NYT.
Обидві країни, Україна та Росія, не повідомляють про кількість своїх втрат і вони зацікавлені в заниженні інформації про втрати на полі бою, каже газета. Росія намагається зберегти свій внутрішній наратив успіху, а Україна – щоб зберегти бойовий дух.
У відеозверненні до українців у вівторок президент України Володимир Зеленський назвав українську оцінку ймовірних російських втрат убитими солдатами.
За словами Зеленського, майже 40 тисяч російських військовослужбовців було вбито з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Він додав, що поранених було ще «десятки тисяч».
Ця заява, як пише NYT, в широкому сенсі узгоджується з оцінкою США про загальну кількість втрат росіян приблизно – в 75 000 осіб.
Промова Зеленського прозвучала в той момент, коли українські війська продовжують контрнаступ, який, як він сподівається, змінить хід війни. З іншого боку, військові експерти вказують на. те, що наступаючи армія несе значно більші втрати, ніж та, що обороняється.
Нещодавно представинки адміністрації президента України Володимира Зеленського заявляли, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 осіб на день.
Уже в перші тижні війни американські офіційні особи вважали, що втрати Росії в Україні перевищували 7 тисяч убитими – це більше, ніж кількість американських військових, які загинули за 20 років війни в Іраку та Афганістані разом узятих.
Росія приблизно в той самий час повідомляла про 1351 вбитого в Україні. А президент України Володимир Зеленський у березні заявив, що приблизно 1300 українських військових було вбито.
Як пише NYT, у травні Україна повідомила, що в Україні було вбито 30 тисяч російських солдатів, але цю цифру було неможливо незалежно перевірити. Британська розвідка тоді ж оцінила приблизні втрати Росії вдвічі менше.
У написаннні матеріалу було використано повідомлення NYT, CNN, Reuters, Newsweek.
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Росія - це «імперський колонізатор», пояснює Макрон в Африці
Французький президент Еммануель Макрон, подорожуючи в Африці, назвав Росію «однією з останніх імперських колоніальних потуг» і гостро критикував «лицемірну» відповідь африканських лідерів на російську війну в Україні.
Макрон також висловив стурбованість тим, що Росія використовує слабкість африканських демократій і співпрацює з воєнним режимами, активно задіюючи дезінформацію для виправдання наслідків війни для світової економіки.
Це територіальна війна на зразок воєн початку 20-го і навіть 19-го сторіччя, які, ми сподівалися, вже зникли з європейських земель.Еммануель Макрон
«Росія просто розпочала новий вид гібридної світової війни, ось така дійсність. У цій континентальній імперіалістичній війні проти України вона вирішила задіяти інформацію, енергію, продовольство і військові інструменти. Ось так в загальних рисах я можу підсумувати те, що зараз відбувається. Росія розпочала наступ проти України. Це територіальна війна на зразок воєн початку 20-го і навіть 19-го сторіччя, які, ми сподівалися, вже зникли з європейських земель. Я кажу це на континенті, який також зазнав колонізаторського імперіалізму. Росія - одна з останніх колонізаторських імперських потуг вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб відстояти там свої інтереси. І це дійсність. Коли вони звертаються до вас, то саме так це і розглядайте, навіть якщо вони вам доводять протилежне», - заявив керівник Франції 27 липня, відвідуючи Бенін.
Еммануель Макрон назвав фальшивим лицемірством те, як керівники деяких африканських країн під дипломатичним тиском Москви намагаються навіть уникати слова війна і замовчують той факт, що Росія напала на Україну.
Під час голосування в ООН у березні щодо постанови з осудом російського вторгнення на українську територію 28 африканських країн проголосували за, але 25 утрималися, або не голосували взагалі.
«Європейці вирішили не брати участі в цій війні, але, насамперед, визнати, що вона є і назвати її своїм іменем. Але на африканському континенті я надто часто бачу лицемірство. І я спокійно зауважую, що, опинившись під дипломатичним тиском, не кажуть, що війна - це війна, і не кажуть, хто її розпочав. Я розумію, але думаю, що для кращого самопочуття, треба чітко називати речі своїми іменами», - сказав Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом Камеруну днем раніше.
Камерунський президент Поль Бія у відповідь наголосив лише, що його країна підтримує припинення конфлікту і згадав, що Камерун має давні зв’язки з Москвою.
Макрон також визнав, що сама Франція в минулому проводила на африканському континенті колонізаторську політику, і він пообіцяв повністю відкрити французькі архіви, щоб історики могли досліджувати «болісні сторінки».
Франція жорстоко придушувала збройну боротьбу камерунських націоналістів проти іноземного панування, яке закінчилося здобуттям незалежності Камеруну 1960 року.
Лавров також переконує африканців
Поїздка Еммануеля Макрона до трьох африканських країн: Камеруну, Беніну та Гвінеї-Бісау співпала з африканським турне російського міністра закордонних справ Лаврова, який відвідав цього тижня Єгипет, Конго, Уганду та Ефіопію.
Російський міністр звинуватив європейські країни і США в тому, що саме вони призвели до зростання світових цін на продовольство.
«Ситуація в Україні вилилася додатковими негативними наслідками на продовольчих ринках, але не через російську спеціальну операцію, а більше через абсолютно неадекватну реакцію Заходу, який оголосив санкції», - заявив Лавров на зібранні африканських міністрів в Ефіопії, закликавши, щоб вони остерігалися Заходу і США.
Агентство АР зауважує, що Лаврова тепло вітав президент Уганди Йовері Мусевені, який впродовж багатьох років був союзником США, але відмовився критикувати Росію за її вторгнення в Україну.
На початку війни 77-річний Мусевені навіть припустив, що дії Путіна можна зрозуміти, бо Україна розташована у сфері впливу Росії.
Угандійський керівник, який перебуває при владі вже 30 років, на зустрічі з Лавровим схвально говорив про давні зв’язки з Москвою і згадав, що деякі західні країни колись брали участь у работоргівлі.
Як українська громада Сан-Дієго збирає допомогу для України. Відео
Після безпрецедентного рівня пожертв на підтримку України, гуманітарні організації в США говорять про поступове зменшення надходжень. Тож українські активісти шукають шляхи, аби зберегти увагу американців до повномасштабної війни Росії - серед них і спільнота українців у Сан-Дієго.
Блінкен говоритиме з Лавровим про звільнення американців та експорт українського зерна
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що “у найближчі дні” проведе телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Серед питань обговорення - доля заарештованих у Росії американців Брітні Ґрайнер та Пола Вілана, а також відновлення експорту зерна з України.
“У наступні дні я буду говорити із російським міністром закордонних справ Лавровим, вперше від початку війни (повномасштабного вторгнення в Україну - ред). Я маю намір підняти питання найвищої пріоритетності для нас - звільнення американців Пола Вілена та Брітні Ґрайнер, які несправедливо затримані і мають повернутися додому. Кілька тижнів тому я запропонував їм суттєву пропозицію, щоб сприяти цьому звільненню, наші уряду спілкувались прямо і неодноразово щодо цієї пропозиції. Я скористаюсь розмовою, щоб обговорити це персонально, і сподіваюсь, це призведе до вирішення питання”, - заявив Ентоні Блінкен під час брифінгу у Державному департаменті США.
Державний секретар США запевнив, що не обговорюватиме із російським колегою війну в Україні. “Нічого про Україну без України”, - наголосив він.
Втім глава зовнішньополітичного відомства США має намір підняти питання відновлення експорту українського зерна через Чорне море, про що напередодні сторони "домовились" у Туреччині.
“Я також підніму питання щодо попередньої угоди про експорт зерна, якої досягли Україна, Росія, Туреччина та ООН минулого тижня. Ми сподіваємося, що ця угода швидко призведе до того, що українське зерно знову буде транспортуватися через Чорне море, і що Росія виконає свою обіцянку дозволити цим кораблям пройти (по Чорному морю - ред.), - сказав Блінкен.
“Ця угода є позитивним кроком вперед. Проте існує різниця між угодою на папері та угодою на практиці. Сотні мільйонів людей по всьому світу чекають, щоб ці кораблі вирушили з українських портів, і щоб мільйони тонн зерна та інших культур потрапили на світовий ринок. Якщо Кремль підписав цю угоду, щоб виглядати розсудливим перед світом, без наміру виконувати її, ми про це дізнаємося дуже скоро”, - заявив Держсекретар.
Блінкен запевнив, що США підтримають “дипломатичні зусилля”, щоб закінчити цю війну, втім Москва, за його словами, поки не показує готовності до цього.
“Президент Зеленський чітко заявив, що ця війна закінчиться дипломатією. Ми погоджуємось. США готові підтримати будь-які життєздатні дипломатичні зусилля”, - додав глава Держдепу США.
“Ми будемо продовжувати робити все можливе, щоб посилити українські позиції на полі бою. Щоб вони (українці - ред.) мали найсильнішу, наскільки можливо, позицію за столом переговорів”, - сказав Ентоні Блінкен.
Раніше Голос Америки повідомляв, із посиланням на низку публікацій в американських ЗМІ, що американську баскетбольну зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана можуть обміняти на 55-річного росіянина Віктора Бута, який вже понад 10 років утримується за гратами у США за звинуваченням у тероризмі.
Прокуратура тоді заявляла, що Бут готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, зокрема ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.
У червні цього року уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».
Які наративи намагається просувати Росія в Африці та як цьому протистоїть Україна? Інтерв'ю
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