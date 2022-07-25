В ООН підтвердили загибель 5237 цивільних людей в Україні за 5 місяців війни

Американські ЗМІ повідомили імена іноземних добровольців, які загинули на Донбасі у боях минулого тижня.

Як пише часопис Politico з посиланням на українського командира загиблих іноземних бійців, 18 липня під час боїв поблизу Горлівки загинули громадяни США Люк (Лука) Луцишин та Браян Янг, а також громадянин Канади Еміль-Антуан Руа-Сіруа та швед Едвард Селандер Патріньяні.

Державний департамент у п’ятницю підтвердив загибель двох американців на Донбасі, але відмовився надавати подробиці, посилаючись на почуття родин, що втратили близьких.

Журналісти телеканалу СBS зустрілися з командиром загиблих бійців в Україні, полковником Русланом Мірошниченком, який доставив тіла загиблих іноземців до Дніпра.

Він розповів, що Луцишин, якого друзі називали Люком Скайвокером, за іменем персонажа з кіноепопеї «Зоряні війни», був смертельно поранений неподалік міста Сіверськ на Донбасі під час обстрілу з російського танку, а Янг загинув, коли поспішав йому на допомогу.

Коментуючи загибель своїх бійців на своїй сторінці у Facebook, полковник Мірошниченко сказав, що бойові товариші Луцишина, Руа-Сіруа та Патріньяні загинули від того ж пострілу з танку.

«Наш Люк Скайвокер. І Брайан, і Еміль, і Едвард. Вони назавжди залишаться нашими Воїнами Світла і Добра, Героями України. Брайан, Едвард і Еміль загинули, рятуючи пораненого Люка...», – написав Мірошниченко.

Один із друзів Луки Луцишина сказав журналістам Politico, що 31-річний колишній поліцейський, який мав дружину і двох дітей, народився і виріс у штаті Нью-Джерсі. Він поїхав воювати в Україну, бо «відчував відповідальність» за батьківщину своїх предків, тому що там народилася його бабуся, і він відчував близькість до своєї спадщини. За словами одного друзів, вони хвилювалися за Луцишина, тому що він не мав військової підготовки.

Батьки Луцишина, Кеті та Джордж, які живуть у Північній Кароліні, розповіли журналістам NBC News, що їхній син, записався добровольцем у квітні, але він не пішов воювати в Україні для того, «щоб бути героєм», а для того, «щоб допомогти». Вони розповіли, що намагалися переконати його повернутися, але він сказав, що залишиться. Під час останньої розмови, що відбулася минулого тижня, Луцишин сказав, що бійці його підрозділу «не мають потрібного обладнання».

Про те, що їхній син загинув, батьки дізналися від представника Державного департаменту, який подзвонив наступного ранку після бою.

Це – не перша загибель американських добровольців. Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох, що потрапили в полон.

Місцева телевізійна станців Алабами, WBRC, повідомила, що у п'ятницю 22 липня родичі Александра Друке та Енді Хейна, які були захоплені російськими військами під час бойових дій на сході Харківської області та зараз перебувають під вартою в окупованому Донецьку, мали віртуальну зустріч з представниками Державного департаменту. Вони запевнили родини, що здоров'я, безпека та швидке повернення на батьківщину їхніх рідних є пріорітетом американських дипломатів.

9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.

На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналісти повідомляли про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.

Представники адміністрації президента Джозефа Байдена не рекомендують американцям їхати в Україну.

Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».

Нещодавно адміністрація звернулася до всіх американців в Україні із закликом негайно залишити країну.

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