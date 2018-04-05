Росія скликає Раду Безпеки ООН після поразки в ОЗХЗ, щоб заперечити британські звинувачення

Представник Росії при ООН подав заяву про спеціальне засідання у четвер Ради Безпеки на тлі дипломатичного протистояння Лондона з Москвою внаслідок виявлення нервово-паралітичної отрути при спробі вбивства в англійському містечку Солсбері.

Напередодні у Гаазі спеціальне засідання Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відкинуло російську вимогу провести спільне розслідування з участю Росії щодо замаху на колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, який від 4 березня перебуває у критичному стані в лікарні.

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Його донька Юлія Скрипаль, згідно з повідомленнями офіційних британських джерел, залишається у лікарні у серйозному, але вже не у критичному стані, як раніше.

Лише 6 країн-членів ОЗХЗ у середу голосували на підтримку російської пропозиції. 15 висловилися проти і ще 17 утрималися.

Європейський Союз того ж дня повторив, що повністю підтримує позицію Великої Британії у справі.

Росія гучно заперечує свою причетність до нападу в Солсбері, але британські представники заявляють, що не допустять росіян до розслідування, оскільки надто багато непрямих доказів вказують на можливу відповідальність Москви.

Виконувач обов'язків представника Великої Британії в ОЗХЗ заявив, що країна - жертва нападу із застосуванням хімічної зброї не зобов’язана співпрацювати з можливою країною - нападницею.

Лондон посилається на те, що британські фахівці опізнали отруту, виявлену в Солсбері, як нервово-паралітичну речовину класу хімічної зброї “Новичок”, яку у 80-х роках розробляв Радянський Союз, а згодом Росія.

Британські урядовці також заявляють, що на можливу причетність Москви вказує історія інших вбивств за кордоном, здійснених за наказом Кремля, а також заяви чільних російських представників про покарання росіян, і зокрема агентів розвідслужб, які перейшли на Захід.

Британська газета Times у четвер повідомила, посилаючись на джерела у британських спецслужбах, що їм вдалося виявити місце розташування “таємної російської лабораторії, що виготовила нервово-паралітичну речовину збройного класу, використану в Солсбері”.

Times цитує слова неназваного урядового представника: “Ми знали вже майже на час першого засідання комітету “Кобра” (надзвичайної наради британських урядовців з керівниками відомств безпеки та оборони) про велику ймовірність російського походження (отрути)”.

Часопис зауважує, що джерела в британських службах безпеки не наполягають на 100 відсотковій упевненості, але досить переконані у тому, що знають, де розташована російська лабораторія і мають інформацію про російські випробування “Новичка”, щоб застосувавати ту отруту для вбивств.

Повідомленню газети Times передувала низка критичних закидів на адресу міністра закордонних справ Бориса Джонсона за надто однозначні формулювання про те, яка інформація британського уряду у справі нападу на Скрипаля точна і підтверджена, а яка залишається на рівні припущень.

Британське Міністерство закордонних справ також визнало факт видалення у Twitter повідомлення, датованого 22 березням, через, як сказав речник, неточність у викладі коментаря посла Британії у Москві Лорі Бристоу щодо розслідування інциденту в Солсбері.

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