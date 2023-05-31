ООН пропонує відновити транзит російського аміаку через Україну - Reuters 

ООН пропонує Україні, Росії й Туреччині почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку через Україну, повідомляє видання Reuters. Це одна з “вимог” Кремля, у разі невиконання якої Росія погрожує заблокувати експорт зерна з України.

За даними джерел Reuters , зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є “взаємовигідною пропозицію” та “намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечний експорт зерна.

“ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів”, - повідомило джерело Reuters.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що перемовини з цього приводу тривають, а “експорт аміаку є частиною підписаної угоди”.

Reuters також інформує, що Росія закликає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.

Що стоїть за вимогами Росії стосовно транзиту аміаку

Питання транзиту аміаку та окремо роботи аміачного трубопроводу Тольятті-Одеса розглядали напередодні в Києві під час міжнародної конференції Grain Ukraine 2023, де українські посадовці пояснили, у чому може бути складність ситуації, і що саме може стояти за вимогами Росії стосовно нібито транзиту аміаку.

Заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков заявив, що “Україна відмовляється прокачувати російський аміак через свою територію, в обмін на повноцінну роботу зернової угоди".

“В угоді жодного слова нема про аміакопровід. Мова була лише про експорт наявного аміаку. Ні слова про трубу, ні слова про транзит”, - цитує Васькова видання AgroPolit .

28-30 мільйонів доларів прибутку російським відправникам аміаку

Васьков додав, що за сьогоднішніх цін йдеться про 28-30 мільйонів доларів США прибутку російським відправникам.

За його словами, українська сторона пропонувала росіянам перемовини разом з партнерами, росіяни вийшли з переговорного процесу. “Вони чекають вирішення інших пунктів, серед яких підключення до SWIFT “Россільхозбанку”, - розповів Васьков.

Утім Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що експорт зерна працюватиме безперешкодно – цитує Юрія Васькова Reuters .

Зернові вимоги РФ: зняти санкції, відновити аміакопровід, розморозити активи

Загалом МЗС Росії озвучувало такі вимоги в обмін на експорт зерна з України:

перепідключити "Россельхозбанк" до SWIFT;

відновити постачання в Росію запчастин до сільгосптехніки;

зняти санкційні обмеження з транспортної логістики та страхування російського сільгоспекспорту;

відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса";

розморозити активи російських компаній за кордоном.

Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН привітав підтвердження Російською Федерацією продовження участі у Чорноморській ініціативі ще на 60 днів.

"Залишаються невирішені питання. Але представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжуватимуть їх обговорювати. Заглядаючи в майбутнє, ми сподіваємося, що експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано йти у світові канали поставок", - заявив він.