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- Голос Америки
ООН пропонує відновити транзит російського аміаку через Україну - Reuters
ООН пропонує Україні, Росії й Туреччині почати підготовку до відновлення транзиту російського аміаку через Україну, повідомляє видання Reuters. Це одна з “вимог” Кремля, у разі невиконання якої Росія погрожує заблокувати експорт зерна з України.
За даними джерел Reuters, зусилля ООН стосовно виконання російської умови про транзит аміаку є “взаємовигідною пропозицію” та “намаганням врятувати Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечний експорт зерна.
“ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення Чорноморської угоди, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів”, - повідомило джерело Reuters.
Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав, що перемовини з цього приводу тривають, а “експорт аміаку є частиною підписаної угоди”.
Reuters також інформує, що Росія закликає розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року.
Що стоїть за вимогами Росії стосовно транзиту аміаку
Питання транзиту аміаку та окремо роботи аміачного трубопроводу Тольятті-Одеса розглядали напередодні в Києві під час міжнародної конференції Grain Ukraine 2023, де українські посадовці пояснили, у чому може бути складність ситуації, і що саме може стояти за вимогами Росії стосовно нібито транзиту аміаку.
Заступник міністра реконструкції України Юрій Васьков заявив, що “Україна відмовляється прокачувати російський аміак через свою територію, в обмін на повноцінну роботу зернової угоди".
“В угоді жодного слова нема про аміакопровід. Мова була лише про експорт наявного аміаку. Ні слова про трубу, ні слова про транзит”, - цитує Васькова видання AgroPolit.
28-30 мільйонів доларів прибутку російським відправникам аміаку
Васьков додав, що за сьогоднішніх цін йдеться про 28-30 мільйонів доларів США прибутку російським відправникам.
За його словами, українська сторона пропонувала росіянам перемовини разом з партнерами, росіяни вийшли з переговорного процесу. “Вони чекають вирішення інших пунктів, серед яких підключення до SWIFT “Россільхозбанку”, - розповів Васьков.
Утім Київ може дозволити транзит російського аміаку через українську територію, якщо отримає гарантії від Росії та ООН, що експорт зерна працюватиме безперешкодно – цитує Юрія Васькова Reuters.
Зернові вимоги РФ: зняти санкції, відновити аміакопровід, розморозити активи
Загалом МЗС Росії озвучувало такі вимоги в обмін на експорт зерна з України:
- перепідключити "Россельхозбанк" до SWIFT;
- відновити постачання в Росію запчастин до сільгосптехніки;
- зняти санкційні обмеження з транспортної логістики та страхування російського сільгоспекспорту;
- відновити роботу аміакопроводу "Тольятті-Одеса";
- розморозити активи російських компаній за кордоном.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН привітав підтвердження Російською Федерацією продовження участі у Чорноморській ініціативі ще на 60 днів.
"Залишаються невирішені питання. Але представники Росії, України, Туреччини та ООН продовжуватимуть їх обговорювати. Заглядаючи в майбутнє, ми сподіваємося, що експорт продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з Російської Федерації та України зможе безпечно та передбачувано йти у світові канали поставок", - заявив він.
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- Голос Америки
Блінкен: настав час для Швеції стати членом НАТО
Державний секретар Ентоні Блінкен висловив сподівання, що Швеція приєднається до НАТО "найближчими тижнями", а перешкоди, які створює Туреччина, будуть усунуті.
Про це головний американський дипломат заявив у середу, перебуваючи у Швеції, перед липневим самітом НАТО, на якому, як очікується, Швеція стане 32-м членом Північноатлантичного альянсу.
Виступаючи разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном на авіабазі Лулео на півночі країни, у вівторок, головний дипломат США сказав, що Швеція має право приєднатися до НАТО «з першого дня» та зробила значні кроки для вирішення «законної» стурбованості Туреччини.
Блінкен сказав, що сподівається, що Швеція приєднається до НАТО ще до саміту альянсу в Литві. Крістерссон висловив упевненість, що його країна може зробити великий внесок в НАТО, «коли ми приєднаємося до альянсу».
Швеція та сусідня Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно приєдналася до альянсу минулого місяця, але заявка Швеції все ще очікує на розгляд.
Зауваження щодо її членства має Туреччина, але після переобрання на новий термін президента Реджепа Таїпа Ердогана, очікується, що Туреччина може погодитися дати Швеції «зелене світло» в НАТО.
- Голос Америки
Системи ППО Avenger, боєприпаси для систем Patriot та HIMARS – у пакеті американської допомоги на 300 мільйонів доларів – Пентагон
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб Україна могла продовжувати захищати свою суверенну територію.
У 39-й пакет безпекової допомоги, який США виділили з серпня 2021 року, входять системи ППО Avenger, додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та HIMARS, а також зенітні системи Stinger, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, мовиться у повідомленні оборонного відомства США.
На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив у середу, що ця додаткова допомога є відповіддю США на російські удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі.
"Росія провела 17 повітряних атак на Київ в травні, завдаючи шкоди цивільному населенню, руйнуючи цивільні райони, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. У відповідь на це Сполучені Штати продовжують підтримувати українців, даючи їм те, що їм потрібно для кращого захисту. Наші союзники та партнери твердо підтримують нас у цих зусиллях", – заявив Кірбі.
Кірбі уточнив, що пакет надається за президентськими повноваженнями, тобто він вилучається зі складів зброї американської армії, і може бути відправлений вже найближчим часом.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо дронів, які обстрілювали російську територію, Кірбі сказав, що з цими питаннями потрібно звертатися до української сторони.
«Ми направляємо вас до українського уряду, щоб поговорити з ним, оскільки ми не маємо жодної конкретної інформації, яка говорить нам, хто несе відповідальність, і ми не збираємося займатися розслідуваннями», – сказав Кірбі.
Раніше сьогодні Кірбі заявив, що українські офіційні особи запевнили Сполучені Штати, що вони не використовуватимуть американське обладнання для ударів усередині Росії.
"Станція має бути деокупована", – Сергій Кислиця. Відео
"Щоб остаточно усунути ядерні загрози, що випливають з незаконної російської присутності на станції, війська та озброєння мають бути виведені. Станція має бути деокупована та повернена під законний повний контроль України", – посол України в ООН Сергій Кислиця
- Голос Америки
Медзаклади України зазнали більше атак, ніж у будь-якій гуманітарній ситуації світу
Офіс з координації гуманітарних питань ООН стурбований тим, що лікарні та інші медичні заклади в Україні майже щодня зазнають ударів. А звіт ВООЗ свідчить, що це найбільша кількість атак, яку організація коли-небудь фіксувала в будь-якій гуманітарній ситуації”.
“Ці напади ставлять під загрозу здоров’я мільйонів людей, особливо тих, хто живе біля лінії фронту”, - повідомив під час брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Лише вчора в Донецькій області постраждали щонайменше три медичні заклади, поінформував посадовець.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила понад 1000 атак на медичні заклади в Україні, що спричинило 240 смертей і поранень серед медичних працівників і пацієнтів.
Як наслідок, до 50% медичних закладів на сході та півдні України не функціонують. “Ці атаки загрожують безпеці та добробуту медичних працівників і підривають допомогу людям, які живуть поблизу зон конфлікту”, — коментує Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні.
“Цього року ми та наші гуманітарні партнери охопили майже 3 мільйони людей екстреними медичними послугами та ліками, а до кінця 2023 року плануємо охопити 8 мільйонів”, - повідомив Стефан Дюжаррік.
За його словами, в Україну за сприяння ООН і партнерів доставлено ліків для лікування близько 2000 мирних жителів, які залишилися в селі Преображенка, що всього за п’ять кілометрів від лінії фронту в Запорізькій області. Туди також доставлено їжу, чисту воду, набори для аварійного укриття та будівельні і гігієнічні матеріали. Ці поставки надали Міжнародна організація з міграції, ЮНІСЕФ, Агентство ООН у справах біженців, ВООЗ та неурядова організація World Vision International.
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