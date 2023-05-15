Росія та Іран розширюють співпрацю, що сприяє продовженню війни в Україні - Кірбі

Сполучені Штати бачать більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжувати війну в Україні. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє агенція Reuters.

За словами Кірбі, в рамках такої співпраці Іран надає Росії ударні безпілотники, зокрема, йдеться про постачання понад 400 дронів починаючи з серпня.

«Йдеться про зростаючі оборонні відносини», які дозволяють Росії вбивати більше людей в Україні, а також дозволяють Ірану накопичувати свою військову техніку та становити більшу загрозу для власних сусідів, повідомив Кірбі журналістам. За його словами, безпілотники є основною військовою допомогою, яку Іран надає Росії, при цьому Москва прагне отримувати сучасніші зразки.

Про занепокоєння США співпрацею між Іраном та Росією на брифінгу в понеділок, 15 травня, заявив також речник Держдепу США Ведант Пател. "Причина, через яку ми так публічно говорили і продовжуємо говорити про поглиблення співпраці між РФ та іранським режимом, полягає в тому, що це викликає неймовірне занепокоєння," - зазначив Пател.

Він наголосив, що така співпраця є загрозливою та небезпечною не лише для України. "Це загроза для міжнародної спільноти. Ми говоримо про співпрацю в галузі безпеки, яка протікає в обох напрямках: від Ірану до Росії та від Росії до Ірану. Це партнерство, яке є повномасштабним оборонним партнерством. Воно небезпечне для України. І воно небезпечне для інших країн регіону".

Раніше у Пентагоні заявили, що Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу.

У березні 2023 року Мінфін США запровадив санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів, а також США оголосили санкції щодо компаній у Китаї, які постачають компоненти для іранських “Шахедів”.