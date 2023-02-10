Росія втратила майже 200 000 військових і все ще не може визнати, що її війна проти України не матиме успіху – США в ОБСЄ

Російські війська зазнали майже 200 000 втрат у війні проти України, але РФ все ще не розуміє, що їх безжальна війна не приносить успіху і ніколи успіху не досягне, незалежно від того, скільки життів це коштує, включаючи життя власних солдатів Росії. Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Остріан.

За словами Остріан, Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку України: “Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися на знак солідарності з Україною. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - сказала представниця США.

Остріан у своєму виступі в четвер наголосила, що Росія повинна припинити свою неспровоковану війну. “Росія також має звільнити співробітників Спеціальної спостережної місії, яких вона утримує, і повернути автомобілі ОБСЄ, за які ми всі заплатили і якими вона незаконно заволоділа”, - додала вона.

Щодо величезних російських втрат, Остріан зауважила: “Путін, схоже, не розуміє, що він зазнав і зазнає поразки у своїх зусиллях стерти з карти суверенну незалежну Україну та підпорядкувати її народ волі Росії. Ці нові цифри втрат також відображають те, наскільки Кремль відчайдушно чекає будь-яких ознак військового прогресу в Україні. Путін, схоже, досі не розуміє того фундаментального факту, що Україна не збирається просто так здавати свою незалежність і свій суверенітет, а міжнародна спільнота не збирається припиняти підтримку України”.

“Незалежно від того, яку дивовижну брехню придумує Кремль та його дезінформаційна машина, щоб виправдати свою неприкриту неоімперську агресію – і абсурдні наративи Кремля продовжують змінюватися, оскільки жодне з них не має сенсу – Сполучені Штати продовжуватимуть згуртовувати світ на підтримку України”, - запевнила Кортні Остріан.

Дипломатка також нагадала, що для перемоги України у війні (яка означає повне виведення військ Росії з України, визнання нею суверенітету і незалежності України), США нещодавно оголосили про два нових пакети допомоги у сфері безпеки. Ця допомога включає критичні засоби протиповітряної оборони та протидії безпілотникам, а також броньовані машини піхоти та інше обладнання, включаючи протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні і ракети великої дальності для наданих США HIMARS.

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