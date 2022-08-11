Росія заперечує українську атаку і руйнування в Криму, супутникові знімки і експертні думки доводять протилежне

Російська влада продовжує заперечувати причетність України до вибухів у Криму. Також Росія заперечує, що під час вибухів були пошкоджені літаки і стверджує, що вибухи на базі у вівторок були випадковими. Втім супутникові знімки доводять, що вибухи в Криму були не випадковими і демонструють справжній масштаб руйнувань.

За версією, яку представник російського оборонного відомства озвучив російському державному агентству новин «РІА Новости», головною причиною вибуху на Сакському аеродромі називають «лише порушення вимог пожежної безпеки» та зауважують, що «фактів навмисного підриву боєприпасів немає».

Супутникові знімки спростовують подібні заяви. Знімки, опубліковані незалежною супутниковою компанією Planet Labs, показали три майже ідентичні кратери на російській авіабазі в Саках. База на південно-західному узбережжі Криму зазнала значних ушкоджень від пожежі, на якій чітко видно обгорілі рештки щонайменше восьми знищених бойових літаків.

Україна публічно не взяла на себе відповідальність за напад і не повідомила, як саме він був здійснений. «Відповідь дуже чітка і коротка, я думаю, що російські військові на цій базі порушили дуже просте і відоме правило: не куріть у небезпечних місцях», - заявив під час спільної прес-конференції із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом міністр оборони України Олексій Резніков.

«Немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а за атакою стояли українські сили або диверсанти», – заявив генерал Бен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі.

Немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а за атакою стояли українські сили або диверсанти

Головний аналітик групи S&P Global Market Intelligence у Лондоні, Велика Британія Алекс Кокчаров розповів в коментарі Polygraph.info, що вибухи в Криму були скоріш за все спричинені використанням українськими силами «або балістичних ракет малої дальності «Грім-2» вітчизняного виробництва, або неідентифікованої західної системи чи модифікованих літальних апаратів без екіпажу (БПЛА) з боєприпасами».

Видання The Washington Post процитувало українського урядовця, який заявив, що українські спеціальні сили здійснили атаку на російську авіабазу в окупованому Криму. «Ця атака відзначає драматичну ескалацію майже шестимісячної війни, демонструючи здатність українських військ завдати удару далі за лінії фронту, ніж вважалося раніше», - йдеться у матеріалі видання.

Підтверджують інформацію про згорілі автомобілі та літаки і пости в соцмережах, правдивість яких була верифікована аналітикою з відкритих джерел.

Як саме була здійснена атака, залишається загадкою. Деякі українські чиновники цитували припущення, що це могла бути диверсія. Але майже однакові ударні кратери та одночасні вибухи, схоже, вказують на залп нової далекобійної зброї, здатної ухилитися від російської оборони.

Ця база знаходиться далеко за межами радіусу дії ракет, які, за заявами західних країн, вони наразі відправляють в Україну, але в межах радіусу дії більш потужних версій, яких прагнув Київ. Україна також має власні ракети класу «земля-корабель», якими теоретично можна вражати наземні цілі.

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