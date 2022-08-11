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Росія заперечує українську атаку і руйнування в Криму, супутникові знімки і експертні думки доводять протилежне
Російська влада продовжує заперечувати причетність України до вибухів у Криму. Також Росія заперечує, що під час вибухів були пошкоджені літаки і стверджує, що вибухи на базі у вівторок були випадковими. Втім супутникові знімки доводять, що вибухи в Криму були не випадковими і демонструють справжній масштаб руйнувань.
За версією, яку представник російського оборонного відомства озвучив російському державному агентству новин «РІА Новости», головною причиною вибуху на Сакському аеродромі називають «лише порушення вимог пожежної безпеки» та зауважують, що «фактів навмисного підриву боєприпасів немає».
Супутникові знімки спростовують подібні заяви. Знімки, опубліковані незалежною супутниковою компанією Planet Labs, показали три майже ідентичні кратери на російській авіабазі в Саках. База на південно-західному узбережжі Криму зазнала значних ушкоджень від пожежі, на якій чітко видно обгорілі рештки щонайменше восьми знищених бойових літаків.
Україна публічно не взяла на себе відповідальність за напад і не повідомила, як саме він був здійснений. «Відповідь дуже чітка і коротка, я думаю, що російські військові на цій базі порушили дуже просте і відоме правило: не куріть у небезпечних місцях», - заявив під час спільної прес-конференції із міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом міністр оборони України Олексій Резніков.
«Немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а за атакою стояли українські сили або диверсанти», – заявив генерал Бен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі.
Немає абсолютно жодного сумніву, що вибухи були спричинені не випадковою детонацією, а за атакою стояли українські сили або диверсантиБен Годжес, колишній командувач збройними силами США в Європі
Головний аналітик групи S&P Global Market Intelligence у Лондоні, Велика Британія Алекс Кокчаров розповів в коментарі Polygraph.info, що вибухи в Криму були скоріш за все спричинені використанням українськими силами «або балістичних ракет малої дальності «Грім-2» вітчизняного виробництва, або неідентифікованої західної системи чи модифікованих літальних апаратів без екіпажу (БПЛА) з боєприпасами».
Видання The Washington Post процитувало українського урядовця, який заявив, що українські спеціальні сили здійснили атаку на російську авіабазу в окупованому Криму. «Ця атака відзначає драматичну ескалацію майже шестимісячної війни, демонструючи здатність українських військ завдати удару далі за лінії фронту, ніж вважалося раніше», - йдеться у матеріалі видання.
Підтверджують інформацію про згорілі автомобілі та літаки і пости в соцмережах, правдивість яких була верифікована аналітикою з відкритих джерел.
Як саме була здійснена атака, залишається загадкою. Деякі українські чиновники цитували припущення, що це могла бути диверсія. Але майже однакові ударні кратери та одночасні вибухи, схоже, вказують на залп нової далекобійної зброї, здатної ухилитися від російської оборони.
Ця база знаходиться далеко за межами радіусу дії ракет, які, за заявами західних країн, вони наразі відправляють в Україну, але в межах радіусу дії більш потужних версій, яких прагнув Київ. Україна також має власні ракети класу «земля-корабель», якими теоретично можна вражати наземні цілі.
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Українці з надією дивляться в майбутнє - це має стати уроком для Заходу, - президент IRI про нове опитування
Нове масштабне опитування проведене Міжнародним республіканським інститутом США (IRI) показує як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни.
Переважна більшість українців (98%) вважають - Україна переможе у війні, а більше 90% вважають майбутнє України достатньо багатообіцяючим.
Автори дослідження вважають, що оптимізм українців має стати уроком для Заходу.
"Декілька речей привертають увагу, говорить презідент IRI Ден Твайнінг. - Перше – переважна більшість українців переконані, що Україна переможе – 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість – дві третини українців - вважають, що Україна має забрати назад свою територію – усе що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію затверджену в дев’яносто першому році – це буде кінцева точка війни. Це включає Крим і інші регіони, які Росія забрала з 2014 року. Українці потужно підтримують президента та адміністрацію і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на Заході".
На тлі війни, українці все більше підтримують вступ до НАТО - 72% опитаних висловились за приєднання до Альянсу в червні, порівняно з 59% в квітні. Найбільше, на думку опитаних, серед західних союзників Україні допомагають Польща, США та Велика Британія.
Серед інституцій найбільше українці підтримують збройні сили - 88% опитуваних, а от підтримка керівництва країни не така потужна. Беззастережна підтримка президента України Володимира Зеленського знизилась із 74% опитаних у квітні до 59% опитаних в червні. Однак, якщо додати кількість тих, хто скоріше підтримує президента, рейтинг підтримки зросте до 91%.
Твайнінг каже - це дуже значний рівень довіри.
"Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку – наше опитування показує більше 90 відсотків довіри, це значно більше, ніж Путін має в Росії і там рейтинг звичайно викривлений, бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна – опинишся у в’язниці … Але українці не лише хочуть завершити війну, воні хочуть покращити демократію, приєднатись до Заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО", - додає Твайнінг.
"Гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни – він однозначно підштовхнув українців до НАТО", - говорить експерт.
Серед джерел інформації, якій українці довіряються на перше місце опитані поставили Viber та Telegram, практично така ж підтримка - 47% - у єдиного марафону новин. На третьому місці - соцмедіа. Причому молодь більше довіряє Viber та Telegram, а люди старшого віку – телемарафону.
"Гадаю українці використовують телефони і технології, - говорить Твайнінг, - щоб отримати доступ до найновішої інформації. В цій країні Росія веде інформаційну війну, Кремль вже багато років веде інформаційну війну і багато українців частково не довіряють новинним ЗМІ, бо їх турбує російська інформаційна війна, пропаганда, прихований вплив. Вони точно довіряють президентові Зеленському і точно довіряють захищеним каналам зв’язку, які допомагають їм отримати об’єктивну інформацію, включно із інформацією про війну".
- Голос Америки
Канада збільшить зовнішню допомогу задля зміцнення продовольчої безпеки, через війну Росії проти України
Канада збільшить свій щорічний бюджет зовнішньої допомоги, який наразі складає близько 6 мільярдів доларів, щоб подолати виклики спричинені міжнародною продовольчою кризою, яку загострила війна Росії проти України. Про це у четвер заявив міністр міжнародного розвитку Харджит Саджан. Ці гроші будуть спрямовані на допомогу найбільш постраждалим країнам Африки та Близького Сходу.
«Криза в Україні створює шокові хвилі, коли йдеться про канали постачання і особливо – про продовольчу безпеку, вона впливає на найбільш уразливі верстви населення в найважчий час», – заявив Харджит Саджан.
Міністр міжнародного розвитку Канади не уточнює нову цифру зовнішньої допомоги, але за інформацією Канадської платформи міжнародного розвитку, минулого року бюджет зовнішньої допомоги країни зріс на 27% до приблизно 6,6 мільярда доларів.
«Ми збільшили підтримку регіону Близького Сходу у питання продовольства», - заявив міністр міжнародного розвитку Канади. Він назвав дзеркальні угоди, які представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною, що спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, позитивним кроком, але зауважив, що кількох поставок недостатньо для послаблення кризи.
Нагадаємо, що Збройні сили Канади надсилають до Великобританії 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами спільно з британськими військовими задля навчання українських Збройних сил.
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- Голос Америки
Парламент Латвії назвав Росію «державою-спонсором тероризму»
Парламент Латвії назвав насильство Росії проти цивільного населення в Україні тероризмом, а Росію «державою-спонсором тероризму». Відповідну заяву Сейм ухвалив у четвер. Також парламент Латвії закликав західних союзників запровадити ширші санкції проти Москви, щоб покласти край війні, зокрема, Сейм закликав країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.
«Росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами – прямо та опосередковано – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння сім’ї Скрипалів або збиття рейсу MH17», – мовиться у заяві Сейму.
Як наголосив Ріхардс Кольс, голова Комітету зі закордонних справ Сейму Латвії, «зараз Росія застосувала таку ж безжальну, аморальну та незаконну тактику в Україні», використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю, намірено влучає по цивільних особах та громадських місць із «непропорційною жорстокістю».
«Щоб досягти цілей своєї незаконної, агресивної війни, Росія прагне залякати і деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати функціонування держави, щоб окупувати Україну, тобто Росія чинить це насильство для досягнення політичних цілей», – наголосив Ріхардс Кольс.
«Парламент Латвії проголосував за ухвалення заяви щодо цілеспрямованих військових атак Росії проти цивільних осіб і громадських місць в Україні, визнаючи насильство Росії проти цивільних осіб тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму», – написав Ріхардс Кольс у своєму Twitter.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив вдячність за постанову парламенту Латвії.
«Вдячний Сейму латвійського парламенту та всім його членам за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Вчасний крок: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад», – написав міністр закордонних справ Латвії в Twitter.
10 травня Сейм Литви ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, яка підтримує та здійснює тероризм.
У резолюції Сейм зазначив, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. На думку литовського парламенту, «у їхніх діях вбачається мета повного чи часткового знищення української нації та її духу шляхом убивства цілих сімей, у тому числі дітей, а також викрадень, тортур, зґвалтувань та знущань над тілами вбитих та закатованих».
Як повідомляв «Голос Америки», 28-го липня в Палаті представників Конгресу США було представлено законопроект, підтриманий представниками обох провідних партій США, під назвою "Росія є державою-спонсором тероризму".
Законопроект закликає Конгрес визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її вторгнення та напад на Україну, йдеться в поясненні до документа.
Напередодні, 27-го липня Сенат Сполучених Штатів одностайно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росії державою, яка спонсорує тероризм. Резолюція була внесена в Сенат 10-го травня 2022-го.
Канцлер Німеччини заявив про особисту відповідальність Путіна за війну в Україні
Про це він говорив, відповідаючи на запитання щодо пропозиції припинити видачу віз Росії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції в Берліні заявив про особисту відповідальність президента Росії Володимира Путіна за війну в Україні. Він засудив воєнні злочини, за повідомленнями, скоєні Росією, але не відповів на запитання, чи несе російський президент відповідальність за них і чи він має бути притягнутий до суду, повідомляє агенція DPA.
На думку Шольца, відповідальність за початок воєнних дій в Україні лежить не на простих росіянах, а на керівництві країни. Про це він сказав, відповідаючи на запитання про можливість припинити видачу віз Росії. Якби санкції були спрямовані проти всіх, у тому числі невинних, то це послабило б їхню ефективність, сказав німецький політик. За словами Шольца, йому важко уявити повне припинення видачі віз. "Це війна Путіна", - додав він.
Євросоюз, як повідомив канцлер ФРН, має намір продовжити санкційний тиск на Росію, а Німеччина продовжить підтримувати Україну озброєннями та фінансами. "Ми підготували себе до того, що ця війна вплине на весь світ, звичайно, включно з Європою і нашою країною", — сказав він.
- Євросоюз обговорюватиме пропозицію скасувати видачу віз громадянам Росії в рамках чергового пакету санкцій, повідомило напередодні МЗС Німеччини. Представник відомства зазначив, що вважає ухвалення заборони малоймовірним.
- Раніше припинити видавати візи країни Заходу закликав президент України Володимир Зеленський. Крім того, кілька країн ЄС порушили питання можливості реалізації такого заходу в Шенгенській зоні.
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