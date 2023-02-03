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Новий великий наступ Росія готує у найближчі пів року - ISW
Росія готується до нових наступальних дій в Україні, і планує провести їх на Луганщині у найближчі пів року. Такі прогнози озвучив експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос в інтерв’ю Українській службі “Голосу Америки”.
За його словами, на підготовку до нового наступу вказують перекидання на Луганщину найкращих підрозділів російської армії. “Росіяни зараз розгортають елементи, які раніше навчалися в Білорусі, наприклад, другу мотострілецьку гвардійську дивізію повертають назад до Росії та до України в Луганську область. Ми також знаємо, що росіяни розміщують там одні зі своїх найкращих підрозділів. Там працює 144-та мотострілецька дивізія і також деякі повітряно-десантні сили”, - розповів Баррос.
Аналітик прогнозує, що наступ, найімовірніше, відбудеться протягом наступних шести місяців. “Це наш поточний прогноз. Дехто повідомляв, що це може статися у найближчі два-три місяці. Єдина проблема з цією оцінкою полягає в тому, що якщо це дійсно так, ви знаєте, що весняний сезон дощів триває у квітні. І якщо росіяни підуть у наступ протягом наступних двох-трьох місяців, це означає, що сезон дощів, ймовірно, передчасно його завершить, бо росіяни будуть змушені взяти оперативну паузу на час дощового сезону”, - пояснив Баррос.
Він додав, що річка Сіверський Донець наразі є дуже надійною позицією для оборони українців. І тому росіяни хочуть спробувати накопичити сили з півдня Луганської області, щоб пройти на північ Донеччини. Водночас за даними Інституту вивчення війни, в Росії недостатньо бойових потужностей, тому вона змушена визначати пріоритетну територію для наступу, аби не розкидати сили.
“Ми зараз бачимо, що росіяни мають недоліки в бойовій потужності, та що вони не мають можливостей для проведення великого наступу одночасно на двох різних частинах театру бойових дій. Виглядає так, що росіяни здатні проводити великий наступ лише на одній ділянці фронту,” - сказав Баррос.
При цьому в американському Інституті вивчення війни вважають, що постачання танків допоможе Україні піти в контрнаступ і саме від швидкості логістики залежить можливість української армії проводити контрнаступальні операції.
Раніше, 31 січня, розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що Росія прагне відтягнути українські сили від Бахмута, розвиваючи новий напрямок на Донеччині, але навряд чи досягне суттєвого оперативного прориву.
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- Голос Америки
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Пентагон: над США помітили китайську повітряну кулю-шпигунку
Сполучені Штати Америки відстежують ймовірно китайську повітряну кулю-шпигунку, помічену над повітряним простором США, заявив 2 лютого високопосадовець оборонного відомства.
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Посадовець сказав журналістам, що Пентагон має «високу впевненість», що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації.
Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над штатом Монтана, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі.
Німеччина готує додаткові танки Україні попри докори Путіна
Російський президент Путін скористався вісімдесятою річницею Сталінградської битви, щоб прирівняти російський напад на Україну до подій Другої Світової війни і гостро скритикував збройну допомогу, яку українцям надає міжнародна спільнота.
Найбільше зброї Україні зараз надають США та Велика Британія, які були учасниками антигітлерівської коаліції, але президент Путін у промові 2 лютого у Волгограді (колишньому Сталінграді) говорив про загрозу Росії від «нацизму», зосередившись на докорах Німеччині.
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Наприкінці січня під тиском закликів України та інших урядів і після майже року вагань Німеччина дала згоду, щоб інші країни могли передати українській армії свої танки німецького виробництва, а також Берлін пообіцяв надати 14 власних танків «Леопард-2».
Одночасно з Німеччиною тоді і США оголосили, що нададуть Україні понад 30 американських танків «Абрамс», а раніше 14 своїх танків «Челленджер-2» українцям пообіцяла Велика Британія на додаток до так званих легких танків від Франції.
Тепер Путін, замовчуючи факт, що саме він віддав наказ вторгнутися в Україну, доводить, що Росія, нібито, обороняється.
Він сказав: «Неймовірно, але факт. Нам знову погрожують німецькими танки «Леопард».
Путін не згадав заклики міжнародної спільноти припинити бойові дії і вивести російські війська з України, а натомість проголосив, що Росія має перемогти.
Намагаючись приховати ізоляцію Москви від західних країн - колишніх союзників у війні з нацистською Німеччиною, російський президент заявив, що має «багато друзів у світі включно з Америкою, Північною Америкою та Європою».
Тим часом у Німеччині 3 лютого урядовий речник підтвердив повідомлення, що Берлін готує додаткові партії танків для України і зокрема йдеться про танки старішої моделі - «Леопард-1».
Німецькі джерела повідомляють, що будуть відремонтовані танки «Леопард-1», які зняті з озброєння армії, але зберігаються на складах.
Преса в Німеччині також цитує міністра оборони Бориса Пісторіуса про наміри викупити в Катару 15 самохідних броньованих зенітних установок «Гепард» і передати їх Україні, де вони себе добре зарекомендували для захисту від російської авіації, ракет і дронів.
«Гепарди дуже добре показали себе на війні в Україні. Якщо ми можемо отримати додаткові машини від партнерів, то це точно була б підмога для українців», - цитує міністра газета Sueddeutsche Zeitung.
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