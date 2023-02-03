Новий великий наступ Росія готує у найближчі пів року - ISW

Росія готується до нових наступальних дій в Україні, і планує провести їх на Луганщині у найближчі пів року. Такі прогнози озвучив експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос в інтерв’ю Українській службі “Голосу Америки”.

За його словами, на підготовку до нового наступу вказують перекидання на Луганщину найкращих підрозділів російської армії. “Росіяни зараз розгортають елементи, які раніше навчалися в Білорусі, наприклад, другу мотострілецьку гвардійську дивізію повертають назад до Росії та до України в Луганську область. Ми також знаємо, що росіяни розміщують там одні зі своїх найкращих підрозділів. Там працює 144-та мотострілецька дивізія і також деякі повітряно-десантні сили”, - розповів Баррос.

Аналітик прогнозує, що наступ, найімовірніше, відбудеться протягом наступних шести місяців. “Це наш поточний прогноз. Дехто повідомляв, що це може статися у найближчі два-три місяці. Єдина проблема з цією оцінкою полягає в тому, що якщо це дійсно так, ви знаєте, що весняний сезон дощів триває у квітні. І якщо росіяни підуть у наступ протягом наступних двох-трьох місяців, це означає, що сезон дощів, ймовірно, передчасно його завершить, бо росіяни будуть змушені взяти оперативну паузу на час дощового сезону”, - пояснив Баррос.

Він додав, що річка Сіверський Донець наразі є дуже надійною позицією для оборони українців. І тому росіяни хочуть спробувати накопичити сили з півдня Луганської області, щоб пройти на північ Донеччини. Водночас за даними Інституту вивчення війни, в Росії недостатньо бойових потужностей, тому вона змушена визначати пріоритетну територію для наступу, аби не розкидати сили.

“Ми зараз бачимо, що росіяни мають недоліки в бойовій потужності, та що вони не мають можливостей для проведення великого наступу одночасно на двох різних частинах театру бойових дій. Виглядає так, що росіяни здатні проводити великий наступ лише на одній ділянці фронту,” - сказав Баррос.

При цьому в американському Інституті вивчення війни вважають, що постачання танків допоможе Україні піти в контрнаступ і саме від швидкості логістики залежить можливість української армії проводити контрнаступальні операції.

Раніше, 31 січня, розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що Росія прагне відтягнути українські сили від Бахмута, розвиваючи новий напрямок на Донеччині, але навряд чи досягне суттєвого оперативного прориву.