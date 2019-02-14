Росія намагається замаскувати сліди своїх солдатів в Інтернеті

Росія намагається заборонити своїм солдатам обмінюватися інформацією в Інтернеті. Законопроектом пропонується заборонити військовослужбовцям і резервним військовим розміщувати що-небудь в Інтернеті, що дозволило б аутсайдерам почерпнути інформацію про їхнє місцезнаходження або роль у війську.

Законопроект, який був схвалений законодавцями в другому з трьох читань у парламенті у вівторок, говорить, що заборона пошириться на фотографії, відео, дані геолокації або іншу інформацію.

Закон також заборонятиме військовослужбовцям обмінюватися інформацією про інших військовослужбовців або родичів військовослужбовців, а ті, хто порушить заборону, підлягатимуть дисциплінарним заходам.

«Інформація, якою діляяться солдати в інтернеті або в засобах масової інформації, використовується ... у певних випадках для формування упередженої оцінки державної політики Росії», – сказано в пояснювальній записці.

Журналісти-розслідувачі часто черпають інформацію з відкритих даних, щоб дослідити імовірну роль Росії в підпільних операціях за кордоном.

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