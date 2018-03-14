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Росія "більше гавкає ніж кусає" - сенатор Мерфі про спроби РФ завадити розширенню НАТО

  • Голос Америки
Крис Мерфі

Росія намагається зашкодити вступу країн до НАТО, сказав сенатор-демократ Крис Мерфі, відповідаючи на запитання «Голосу Америки».

Мерфі, який щойно повернувся з відвідин Македонії, прокоментував ситуацію в цій країні. «Історично, росіяни не мали значної присутності в Македонії, як це було в Сербії чи Чорногорії, але вони роблять це зараз», - наголосив він.

«Росіяни дуже чітко зазначили, що вони намагатимуться зашкодити Македонії, якщо та просуватиметься до вступу у НАТО», - сказав Мерфі.

Македонцям, на думку Мерфі, не варто дослухатись до росіян, адже «вони більше гавкають, ніж кусають». Сенатор, однак, зазначив, що росіяни почали організовувати власну політичну партію в цій країні і інвестують більше гроше, ніж будь-коли.

Мерфі наголосив на важливості боротьби проти російської пропаганди. «Ми тісно співпрацюємо з Македонією, з урядом, щоб македонці розуміли, що таке російська пропаганда, а що є справжніми новинами та якою є справжня точка зору македонців і журналістів».

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Конгресмени закликають Україну створити незалежний антикорупційний суд і почати боротися із корупцією. Відео

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